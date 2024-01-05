7. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması

BirGün EGE

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) bu yıl “Sonsuza Kadar Cumhuriyet” temasıyla düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmaya 98 karikatürist 227 eserle katıldı.

Kamil Masaracı, Abdullah Tunalı, Sadık Pala, Ömer Çam, Mustafa Yıldız, Cemal İlkbahar ve Zafer Güven’den oluşan jürinin gönderilen eserler arasında yaptığı değerlendirmenin sonunda, birincilik ödülü Mustafa Kurmalı’nın oldu. İkincilik ödülünü Mehmet Selçuk, üçüncülük ödülünü ise Halit Kurtulmuş aldı. Ali Şur, Hüseyin Tanyeri ve Mustafa Çağlar Soyarat Başarı Ödülleri’ne layık görüldü. Konak Belediyesi Özel Ödülü, Deniz İlker Kuruoğlu’nun oldu. Jüri Özel Ödülü’nü ise Zeki Ozan Soyman aldı.