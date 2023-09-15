7’nci Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başlıyor

BirGün EGE

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali 20 Eylül’e kadar edebiyat dünyasını İzmir'de buluşturacak. Festival, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle “Edebiyat Cumhuriyettir” temasıyla bugün saat 19.00’da Agora Arkeolojik Kazı Alanı'ndaki açılış töreniyle başlayacak.

Direktörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı festivalin onur konuğu İnci Aral olacak. Ülkenin ve dünyanın dört bir köşesinden pek çok ünlü yazar ve edebiyatçıya ev sahipliği yapacak festivalde kentin farklı bölgelerinde panel, söyleşi, şiir dinletileri yapılacak ve tiyatro oyunları sahnelenecek. Festivalde bu yıl Güney Afrika, Makedonya, İran ve Almanya’dan da edebiyatçılar katılacak. Bunun yanı sıra festivalde Hüsnü Arkan, İsmail Saymaz, Erdal Güney, Özgür Zeybek, Ahmet Önel, Kaan Eminoğlu, Enver Topaloğlu, Barış İnce, İlhan Atasoy, Erol Tufan, Şermin Yaşar, Işıl Madak Kaya, Mehmet Atilla gibi birbirinden değerli isimler yer alacak. Festival ile ilgili detaylı programa www.izmir.art sitesinden ulaşılabilir.