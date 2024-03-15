8 bin öğrenciye burs

BirGün EGE

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla birçok hizmeti gerçekleştiren Şeniz Doğan, yeni dönemde öğrenim yardımlarını artıracak. Geçen dönemde 5’inci ila 12’nci sınıfta öğrenim gören 4 bin öğrenciye burs imkânı sağlanıyordu. Doğan’ın açıklamasıyla birlikte bu sayı 6 bine yükseltildi. Ayrıca, 2 bin üniversite öğrencisine de öğrenim yardımı yapılacak.

Gençlerin yanında olmanın ve eğitimlerine katkıda bulunmanın en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrencilerimizin hep yanında olduk. Bugüne kadar yılda 4 binden fazla öğrencimize burs verdik. Yeni dönemde öğrenim desteği vereceğimiz öğrenci sayısını yılda 6 bine çıkarıyoruz. Ek olarak ihtiyaç sahibi 2 bin üniversite öğrencimize de burs veriyoruz” diye konuştu.