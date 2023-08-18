91 yıllık Şaşal yeniden raflarda

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa, Türkiye’nin en eski markalarından Şaşal Suyu’nu yeniden Türkiye’yle buluşturuyor. 91 yıllık bir Cumhuriyet markası olan Şaşal, yenilenen logosuyla çok yakında raflarda yerini alacak.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa, yeniden Türkiye ile buluşturmaya hazırlandığı Şaşal Suyu’nun logosunu yeniledi. Yeni logo eski cam şişelerdeki görsel kimliğe sadık kalınarak hazırlandı. İzmir Menderes'teki tek bir kaynaktan doldurulan su, adını kaynağın çıktığı Şaşal Köyü’nden alıyor.

Yeni logoda Şaşal yazısı aynen korundu, yazının etrafındaki damla ise suyun döngüsünü simgeleyecek şekilde dışa doğru yayılan harelerle genişletildi. Şaşal logosu cam şişelerde beyaz üzeri mavi, pet şişelerde ise çivit mavisi üzerinde beyaz renkte görünecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın kurduğu Şaşal Su Fabrikası’nın açılışı için hazırlıklar sürüyor. İzDoğa’nın Ekim 2022’de İZSU’dan kiraladığı Şaşal kaynağı, 10 ay gibi kısa bir sürede son teknolojilerle donatılmış bir su fabrikasına kavuştu. 2011’den bu yana atıl durumda olan eski fabrikanın binalarında kapsamlı tadilat çalışması yapıldı. Son nesil pet ve cam şişe dolum makineleri satın alınarak fabrika yeniden kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şaşal’ın İzmir’e geri döndüğünü belirterek "Şaşal Suyu 100 yıllık bir Cumhuriyet projesidir. 1930'lu yıllarda ilk paketlemesi yapılan fabrikayı çok yakında tekrar açıyoruz. Bu ekonomik krizde İzmir'den yükselen bir kale daha dikiyoruz. Çünkü her fabrika bir kaledir, biliyoruz" dedi. İzmirliler için Şaşal suyun ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Başkan Soyer, “Şaşal deyince İzmirlinin çok heyecanlandığını biliyorum. Şaşal markasını, ismini tekrar İzmirlilerle buluşturmak bu yüzden çok gurur verici" diye konuştu.

Deneme dolumları boyunca tesis içinde bulunan laboratuvarda kalite standartlarına uygun aralıklarla sudan numune alınarak düzenli olarak testler yapılıyor.

İlk etapta 750 ml ve 330 ml’lik cam şişe dolumu yapılacak olan fabrikada sonbahar aylarından itibaren 0,5 litre, 1,5 litre ve 5 litrelik pet şişelerin dolumu da yapılacak.