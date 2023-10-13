9’uncu Germiyan Festivali başlıyor

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi’nin 14-15 Ekim arasında düzenleyeceği 9’uncu Germiyan Festivali gün sayıyor. Türkiye’de ilk kez Slow Food adayı köy olan Germiyan’daki festivalde yerel üreticilerde yer alacak. Yarın saat 10.00’da stantların açılışıyla başlayacak festivalde Otantik Ev Atölye’de Şükran Tümer’in Germiyan Köyü Çeşmeleri Enstalasyonu, Otantik Giysiler Sergisi, Panaroma Germiyan Evi’nde de ise Ahmet Erdem’in ‘Germiyan’dan Ildır’a Doğal Taş Mozaik Çalışmaları’ Sergisi açılacak.

İbrahim Ercan Otantik Ev Atölye’de ‘Soğuk Sabun Yapımı’, Ebru Kaya ve Dilek Algur, Çukuriçi Meydan’da ‘Ev Katmeri ve Düğün Lokumu Yapımı’, ‘Filiz Önen Kopanisti Peyniri Yapımı’ atölyesi var.

Ardından Festival Korteji yapılacak. Köy Fırını’nda Suzan Mutlu ve Mehmet Mutlu’nun ‘Geleneksel Germiyan Köy Ekmeği Yapımı’ atölyesi düzenlenecek. Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle tanıdığımız Nuran Erden Çukuriçi Meydan’da ‘100. Yıl Temalı Bayrak Çizimi’ ile duvar boyama etkinliği gerçekleştirecek.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Usta Mutfak Atölyesi’nde ‘Ekmek Yapımı ve Tarihi’ üzerine, Esra Erülkü Germiyan Köy Kahvesi’nde ‘Zeytinyağında Duygusal Analiz Standardı, Parametreleri ve Zeytinyağının Duygusal Analizi’ söyleşisi ve tadım etkinliği yapacak. Etkinlikler Faruk Demir konseri ile son bulacak.

EN İYİ EKMEK YARIŞMASI

İkinci gün ise Nurcan Kurnaz Koca Emine’de ‘Pirinçli Germiyan Mantısı Yapımı atölyesi, Anıl Uzcüce ‘Yerel Buğdaydan Sağlıklı ve Lezzetli Kurabiye Yapımı’ atölyesi, ‘İdeal Ekmek Nedir ve Farklı Ekmek Türlerinin Tadımı’, Mesut Yüce Yıldız ‘Yerel Buğday Ürünlerinin Üretimi ve Tüketiminin Yaygınlaştırılması’ söyleşilerini gerçekleştirecek. Söyleşilerle ve çeşitli etkinliklerle devam edecek festivalde birbirinden güzel ve lezzetli ekmeklerin yarışacağı “En İyi Ekmek” Yarışması düzenlenecek.