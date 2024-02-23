Acil Çözüm halkın yanında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eksikleri tespit ederek hemen müdahale etmek için oluşturduğu Acil Çözüm Ekipleri, kent tarihine iz bıraktı. Ekipler, 227 noktadaki çalışmaları bitirdi; 58 noktada da çalışmalar sürüyor.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerin sorunlarına hızla çözüm üretmek üzere oluşturduğu Acil Çözüm Ekipleri, 5 yılda birbirinden önemli çalışmalara imza atılmasını sağladı. Kentte özellikle geri kalmış bölgelerde çalınmadık kapı bırakmayan ekipler İzmirlilerin istek, öneri ve şikâyetlerini tek tek not ederek sorunları yerinde tespit etti. Başkan Soyer’in “Sizin patronunuz vatandaş” dediği ekipler 11 metropol ilçenin kentsel olanaklara erişimi kısıtlı mahallelerinde sorunların hızla çözüme kavuşmasını sağladı.

Acil Çözüm Ekipleri kurulduğu Kasım 2019’dan bu yana alan taraması kapsamında vatandaşla 23 bin 513 görüşme yaptı. Başkanlık, icraat ile ilgili birimlerin yetkilileri ve mahalle sakinlerinin ortak karar verdiği 335 iş kaleminden 227’si tamamlandı, 58’i devam ediyor. İlaçlama, temizlik, asfalt, kaldırım, sosyal yardım, park ve bahçe, ulaşım, kültürel ve sportif aktiviteler, altyapı çalışmaları, dere bakım onarımı gibi birbirinden farklı pek çok konuda çalışma yapıldı.

Karabağlar’da Peker Parkı, Konak’ta Lale Parkı, Bornova’da Meriç Yaşayan Parkı bölgeye kazandırıldı. Buca Fırat Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait 30 bin metrekarelik alandaki Fırat Fidanlığı bölge sakinlerinin de görüşü dikkate alınarak Yaşayan Park’a dönüştürüldü. Kentin dezavantajlı mahallelerinde spor alanları oluşturuldu. “Kötü alışkanlıklar ile değil spor ile büyüyen nesiller’’ sloganıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 500’e yakın çocuğa ücretsiz spor eğitimi verdi. Gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Amatör spor kulüplerine destekler sağlandı.

OKUL İNŞA EDİLİYOR

Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’nden okula gitmek için yola çıkan çocukların boş araziden geçerken tehlikeler yaşadığını tespit eden Acil Çözüm Ekipleri, hemen harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa belediye öz kaynakları ile ilk ve ortaokul inşa etmek için çalışmalara başladı. 3 katlı, 32 derslikli Orhan Kemal İlkokulu’nun inşaatı sürüyor.

Kentin dezavantajlı bölgelerinde mahalle sakinlerini tarım ile tanıştırma ve aile bütçesine katkı sağlaması adına başlatılan mahalle bostanları projesi kapsamında, 5 mahallede bostan alanı oluşturuldu ve 310 kadının tarımsal üretim yapması sağlandı.

Gürçeşme İZBAN istasyonu çalışmaları başladı çok yakında bölgenin ulaşım sorunu giderilecek.

Bornova Behçet Uz Rekreasyon Alanı tamamlandı. Karabağlar Limontepe Mahallesi’nde rekreasyon alanı ve mahalle bostanı yapımı sürüyor.

Kadifekale’ye çocuk parkları ve sosyal donatı alanları kazandırılıyor. Karabağlar Abdi İpekçi ve Konak Lale mahallelerinde altyapı çalışması yapıldı.

YÜZ YÜZE MÜLAKAT

Acil Çözüm Ekibi çalışmalarını merkezine toplumsal katılımı alarak sürdürmeye devam ediyor. Yerinde hizmet anlayışı ile çalışan ekipler; mahallelerinde yapılacak her çalışmaya dair mahalle sakinleri ile karar vererek süreci ilerletiyor. Mahalle sakinlerinin görüşleri dikkate alınarak görüşmeler yapılıyor ve hem genel hem de özel sorunlara dair politikalar üretiliyor. Bugüne kadar 45 mahallede çalışma yapıldı. Resmi rakamlara göre 45 mahallenin toplam nüfusu 354 bin 121. Toplam 23 bin 513 görüşme sonucunda 78 bin 691 kişiye erişim sağlandı. Saha araştırması yapılan mahallelerde bulunan hanelerin ortalama yüzde 22,22’siyle görüşüldü. Görüşmelerin hepsi yüz yüze mülakat metodu kullanılarak gerçekleşti.