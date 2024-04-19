Adalı Kart Kuşadalılara ayrıcalıklar sunuyor

BirGün EGE

Yurttaş memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından geçen ocak ayında yaşama geçirilen Adalı Kart, sahipleri ile buluşmayı sürdürüyor.

Kuşadası’nda ikamet eden 18 yaşını doldurmuş tüm Kuşadalıların sahip olabileceği ve kullanıcılarına ARYA Turistik Tesisleri ile anlaşmalı işletmelerde alkol ve tütün ürünleri hariç yüzde 30 indirim sağlayan Adalı Kart, kuryeler tarafından adreslere teslim ediliyor.

Kültür-sanat etkinliklerinde ücretsiz ya da indirimli bilet imkânı da sunan Adalı Kart, Kuşadası Belediyesi’ne ait otoparklarda da çeşitli avantajlar sağlıyor. 3 ayda 17 bin 665 Kuşadalının sahip olmak için başvuru yaptığı Adalı Kart, bugüne kadar 13 bin 963 kişiye ulaştırıldı. Dağıtım çalışmaları sürerken başvurular Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası’nın yan tarafında bulunan Adalı Kart başvuru merkezi veya https://adalikart.com adresinden devam ediyor.