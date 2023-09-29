Ağaoğlu’nun talan rüzgârı!

Bakanlık, müteahhit Ağaoğlu’nun İzmir Seferihisar’da yapmak istediği RES kapasite artışı projesinin nihai kararını açıklayarak askıya çıkardı. Proje hayata geçerse orman ve doğal sit alanı talan edilmiş olacak.

Aycan KARADAĞ

AKP döneminde servetine servet katan müteahhit Ali Ağaoğlu, Ege Bölgesi’nde talan projelerine tam gaz devam ediyor. Ağaoğlu Grup bünyesinde yer alan Üçgen Enerji Şirketi, İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesinde rüzgâr enerji santralı (RES) projesi için kapasite artırımı için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projeyle ilgili nihai kararını verdi. Projeye ilişkin şikâyet ve öneriler sunulması için 10 gün süre tanındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı izinle 2016 yılında Seferihisar Sığacık’ta rüzgâr enerji santrali diken şirket kapasite artışı için geçen aylarda harekete geçti. İlk olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na elektriksel güç artışı onayı alan şirket bakanlığa proje tanıtım dosyasını sunarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Şirket ilk olarak 8 olan türbin sayısını 16’ya çıkarmak istiyordu. Projenin yapılacağı bölge ikinci derece doğal sit alanı olmasından kaynaklı türbin artış talebi 8’den 5’e düşürüldü. Öte yandan proje alanı ormanlık alan içerisinde kalıyor. Projenin hayata geçmesi durumunda 408 ağaç kesilmek isteniyor. Proje kapsamında 5 adet kurulacak olan türbin alanına en yakın hane kuş uçumu 492 metre mesafede yer alıyor. Proje bedeli ise 250 milyon lira olarak belirlendi.

OLUMSUZ YANIT

İzmir Büyükşehir Belediye ÇED sürecinde verdiği görüşünde, proje için olumsuz görüş verdi. Yazıda, “Proje alanı ‘orman alanı’, ‘tarım arazisi’, ‘çayır-mera’ olarak belirlenen bölgede ve ‘doğal sit alanı’ sınırları içerisinde, bir kısmı da ‘tercihli kullanım alanı’ olarak belirlenen bölgede yer almakta olup, içerisinden ‘nehir/ dere’ güzergâhı geçmektedir. Bu yüzden yer seçiminin uygun olmadığı düşünülmektedir" ifadelerine yer verdi.

MİLAS’I YOK EDECEK

Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu bir diğer şirket Akdeniz İnşaat ise Muğla’nın Milas ilçesi Dörttepe mahallesinde 9 milyon 700 bin metrekarelik alanda yaklaşık 4 buçuk milyon metrekareyi kullanarak 16 bin kişilik ‘kent projesi’ yapmak istiyor. Proje alanı Mandalya Körfezi’nin kıyısında koruma altındaki birinci derecede doğal ve arkeolojik sit bölgesi içerisinde kalıyor. Bölgede ayrıca, Milas Metruk Tuzlası Sulak Alanı Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Metruk Tuzla Tampon Bölgesi’nin yanında Bargilya Antik Kenti, Halep Çamı Doğal Tabiat Koruma alanı bulunuyor. Öte yandan 2001 yılında IBA (Important Bird Area) tarafından kuş alanı olarak belirlenen ve 2004 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınarak yönetim planı yapılan Tuzla Sulak Alanı, 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında; 25 ayrı bölümden oluşan 3 bin 683 konut, 230 odalı golf oteli, 505 odalı spa oteli, 255 odalı apart ve 510 odalı bir grand oteli yer alıyor. Ayrıca 6 adet günübirlik tesis, 1 adet golf sahası, 6 adet ticaret merkezi, otoparklar, yüzme havuzları, su oyunları alanları, AVM, spor salonları, okul ve sağlık birimleri gibi onlarca bina ve tesis inşa edilmek isteniyor. Projeye karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Proje için bakanlık tarafından verilen ‘ÇED olumlu’ kararını bölgede yaşayan yurttaşlar iptal ettirdi. Şirket ise tekrar bakanlığa başvurdu. Bakanlık ise 12 Mayıs 2023’te ikinci kez ‘ÇED olumlu’ kararı verdi.