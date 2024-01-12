Agrobay işçileri direnişte kararlı

İşçilerin haksızlıklara karşı tepkileri devam ediyor. Agrobay Seracılık’ta da sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişi yeni yılda da devam ediyor. İşçiler “Direnişimiz kazanana kadar sürecek” dedi.

Mahir KANAAT

İzmir’in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık’ta sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin 23 Ağustos’ta başlattığı direniş, 144’üncü gününde devam ediyor. Ağır çalışma koşullarına karşı Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlenen ve çoğu kadın olan tarım işçileri tazminatlarını ve ödenmemiş ücretlerini talep ediyor. İşçiler, işverenin kendilerine verdiği sözü tutmasını istiyor.

İzmir’de başlayan direniş, İstanbul ve Ankara’ya taşındı. Agrobay Seracılık’ın ihracat yaptığı Almanya, İngiltere ve Rusya’nın konsoloslukları önünde eylem yapıldı. İşçiler direniş boyunca birçok kez kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Emekçiler, yağmur çamur demeden her pazar günü Agrobay’ın önünde eylemlerine devam ediyor. İşçiler direnişi BirGün’e anlattı.

Fatma Kaya, “Direnişimiz yeni yılda da devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen pes etmiyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’le görüştük. Kendisinden bu konuda inisiyatif almasını rica etmiştik. Gökhan Zeybek, ısrarımız üzerine şirketi aradı. Şirketten de ona yılbaşına kadar tazminatların yatırılacağına ilişkin bilgi verildi ancak bu sözün bir karşılığı çıkmadı. Çatılara çıktık, gözaltına alındık. Bunlar bizi yıldıramayacak. Hakkımızı istiyoruz. İşsiz kaldık. Yazık değil mi bize. İşçiyiz biz. Düşman değiliz. Hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

Ayten Yavuz ise, “144 gündür direniyoruz. Hiçbir talebimiz karşılanmadı. Arzu Şentürk Salık hiçbir şekilde bizimle görüşmüyor. Araya milletvekilleri girmişti. Ama onlardan da ses seda yok. İşçiye reva mı… Bu dönemde işsizim. Bunu düşünen yok. Evimi geçindirmekte zorlanıyorum. Tüm bu olanlara rağmen direnişimizi sürdürmekte kararlıyız. Bir adım atılmadığı noktada da kısıtlı olan direniş seyrimizi daha aktif şekilde harekete geçireceğiz. Direnişimiz kazanana kadar sürecek” dedi.

Öte yandan Yavuz, tehdit mesajları aldığını konu hakkında hukuki işlem başlatacağını söyledi.