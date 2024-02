Ahmet Akın’a büyük ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, ziyaret ettiği Altıeylül’e bağlı kırsal mahallelerde büyük ilgiyle karşılandı. Sanayi, tarım, hayvancılık, lojistik ve istihdamın planlama yerinde planlama gerektirdiğine dikkat çeken Akın, “Balıkesir Planlama Ajansı’nı kuracağız” dedi.

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürdü. Balıkesir genelinde hemşerileriyle bir araya geldiği her yerde kalabalık gruplar tarafından karşılanan Ahmet Akın’a Altıeylül ilçesine bağlı kırsal mahallelerde de yoğun ilgi vardı. İlçeye bağlı Ertuğrul, Kutludüğün, Meryemdere, Kuyualan, Bahçedere, Çukurhüseyin ve Küpeler kırsal mahallelerine konuk olan Ahmet Akın gün boyu hemşerileriyle kucaklaştı. Akın, akşam programında ise Altıeylül’ün Gökköy Mahallesi’ni ziyaret etti.

Gökköy’ün son yıllarda bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini ancak bunun plansızlıktan kaynaklandığını belirten Akın, “Sanayi, tarım, hayvancılık ve lojistiği aynı zamanda da istihdamı bir arada planlamak gerekiyor. Bu planı ortaya koyabilecek yerel bir mekanizmaya ihtiyaç var. İşte biz bunu yapacağız. Balıkesir Planlama Ajansı’nı kuracağız. Şehrimizde sanayi, tarım, hayvancılık, lojistik, istihdam gibi birbiriyle ilişkili tüm konu başlıkları için Balıkesir Planlama Ajansı ayrıntılı şekilde çalışacak. Balıkesir’in bugünü, yarını hatta yıllar sonrası Balıkesir’de Balıkesirliler tarafından planlanacak. Şehrimizin gelecek planlarını Ankara’dan görülebildiği kadar değil Balıkesir’de derinlemesine incelenerek, herkesle görüşülerek yapılacak. Balıkesir Planlama Ajansı, Balıkesir’in Balıkesir’den yönetilmesi için atacağımız en önemli adımlardan biri olacak” dedi.

BEREKET ARTACAK, KÖYLÜ ZENGİNLEŞECEK

Kalabalık nüfuslu kırsal mahallelerde hayvancılık için ihtiyaç duyulan alanların daraldığını belirten Akın, “Gökköylü hemşerilerim tam olarak bu durumu yaşıyor. Birçoğunuz hayvancılığı terk etmek zorunda kaldınız. İmkân olursa da yapmak istiyorsunuz. Biz bu imkânı sağlayacağız. Nasıl olacak? Mahallenizin yakınında toplu halde hayvancılık yapacağınız, çok sayıda hayvanın aynı anda bakılacağı ortak bir dam sistemi kurulacak. Bu proje Avrupa’nın her yerinde var. Köyde herkes hayvancılık yapıyor, köy pırıl pırıl. Herkesin hayvanı köyün dışına kurulan ortak damda duruyor. Bakım için gidiliyor, geliniyor. Bu büyük damda hayvancılık yapmak için ihtiyaç duyulan her şey bulunuyor. Biz bunu Balıkesir’e getireceğiz. Planı, projesi, uluslararası fonlardan alınacak parası, her şeyi hazır. Balıkesirimiz’de hayvancılık ve tarımın bereketini artıracak, çiftçi ve besicimizi zenginleştirecek çok sayıda uygulamayı hayata geçireceğiz. Bunlar Ankara’da, Aydın’da, İstanbul’da, İzmir’de tıkır tıkır işleyen uygulamalar. Balıkesir’in neyi eksik? Burada başlatmak da kardeşiniz Ahmet Akın’a nasip olacak” ifadelerini kullandı.