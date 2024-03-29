Ahmet Akın’dan tehdit iddialarına sert tepki

BirGün EGE

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir esnafı ve iş insanlarının mevcut belediye başkanı tarafından, “bizi desteklemezseniz hesaplaşırız” denilerek tehdit edilmesi iddialarına tepki gösterdi.

Akın, “Büyükşehir Belediyesi olarak kimseye, şantaj, tehdit bu işlere girmeyeceğiz. Makyajcı başkan Balıkesir’in yiğit bir memleket olduğunu unutmuş. Balıkesir merttir, Balıkesir’de çıkıp da esnafı, iş insanını tehdit edenin alnını karışlarım. Hiç korkmayın, hiç” dedi.

Edremit’te gerçekleşen halk buluşmasında da hemşerilerine seslenen CHP’li Ahmet Akın, pazar günü gerçekleşecek seçime çok az kaldığını belirterek, “Balıkesir’in 20 ilçesinde büyük bir tarih yazmaya hazır mısınız? Çok çalıştık, çok mücadele ettik, artık çok az bir süremiz kaldı. Sizden ricam şudur. Sandıklara sahip çıkacağız, sandıklara gideceğiz, sandıklarda kucaklaşacağız ve ‘sandığa gitmem’ diyen kimse bırakmayacağız. Çünkü sandığa gidip oy kullanmak bir vatan, namus borcudur. Büyükşehir’de biliyorsunuz makyajcı arkadaş gitti bir tane de kopyadan Ahmet Akın çıkardı. Bu, 1 milyon 300 bin Balıkesirli hemşerime büyük bir hakarettir. Ben her yerde söylüyorum, vatandaşımın, milletimin yiğit Balıkesirlilerin aklıyla alay ettirmem hemşerim. Pusulada Cumhuriyet Halk Partisi’nin logosu altındaki Ahmet Akın’a mührü basıyoruz” diye konuştu.