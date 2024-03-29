Ahmet Aras, Dalaman’dan seslendi: Muğlalının vergisi nereye?

Ahmet Aras, Gürköy ve Kargınkürü mahalle buluşmalarında yurttaşlara seslendi. Aras, “Muğla'dan 10 yılda 59 milyar vergi topluyorlar. Bize geri verdikleri ise 3 milyar. O paranın geri kalanı nereye gidiyor?” dedi.

BirGün EGE

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Dalaman’ın Gürköy ve Kargınkürü mahallelerinin sakinleriyle buluştu, Atatürk ve Seyfettin İnce caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Mahalle buluşmalarında Aras’a CHP Dalaman Belediye Başkan Adayı Sezer Durmuş ve CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan eşlik etti.

Mahalle buluşmalarında yaşamını, Bodrum Belediye Başkanlığı dönemini ve hayata geçirdiği projeleri anlatan Aras, bölgenin sorunlarını bildiklerini ve çözüm üreteceklerini söyledi. Mahalle sakinlerine seslenen Aras, “Sezer Başkan bütün projelerini anlattı. Hepsine destek olacağım. Ben artık böyle büyükşehir, küçük şehir ayrımını ortadan kaldırdım. İmkân varsa hepsi birleştirilir. İlçe belediyesiymiş, büyükşehir belediyesiymiş, devletmiş bütün imkânlar birdir, devlet bir bütündür. Vatandaşların verdiği vergiyle oluşan devlet bütçesi, kurumlar tarafından yönetilir. Ayrı gayrı olamaz. Ayrımcılık yapılamaz. Biz yapmıyoruz” dedi.

Artan ekonomik krizle birlikte düşen alım gücüne vurgu yapan Aras, sosyal belediyeciliğin tam da bu zamanlarda yapılması gerektiğine dikkat çekti. Aras, “Hayat ateş pahası oldu. Buradan bir hastanızı Muğla'ya hastaneye getirseniz sizler otelde kalmak zorunda kalacaksınız. Otel paralarından haberiniz var mı? O yüzden eğer belediyecilik yapacaksak, oraya gelen o hastanın, canı burnunda olan insanın derdini çözmemiz lazım. O yüzden bir tane refakatçi evi yapacağım Muğla’da. Muğla’nın her bölgesinden gelen hastası olan vatandaşlarımız gelecek orada belediye imkânlarıyla hastasına refakat edecek. Çocuklarımız üniversiteye geliyorlar. Şimdi ev kiraları olmuş ateş pahası. Gürköy’den bir çocuğumuz üniversiteyi kazansa kırk kere düşünür ailesi. O yüzden yurdu da oraya yapıp en azından oraya gelen öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda eğitimlerini yapmasını da gerçekleştirmek zorundayız. Bu ekonominin bu kadar bozuk olduğu bir ortamda vatandaşların en azından biraz kesesine dokunacak bazı çalışmalar yapmak zorundayız. Muğla’nın kaynakları Muğla’nın menfaatine kullanılır. Muğla'dan 10 yılda 59 milyar vergi topluyorlar. Geri verdikleri para bize 3 milyar. Yani hepimizden topladığı paranın neredeyse 30’da birini veriyor bize. O paranın geri kalanı nereye gidiyor? Allah bilir nereye gittiğini, herkes görüyor yaşıyor“ ifadelerini kulandı. Mahalle buluşmalarında Dalaman Belediye Başkanını ve mevcut yönetimi eleştiren CHP Dalaman Belediye Başkan Adayı Sezer Durmuş, “6 ay içerisinde yapacak olduğumuz tasarruflarla ve gelirlerle yeni bir sanayi sitesi yapacağız, büyüteceğiz sanayi sitesini büyüteceğiz. Oradan alacak olduğumuz dükkân kiralarıyla, akaryakıt istasyonundan yaptığımız tasarruflarla, elektrikten yaptığımız tasarrufla büyüteceğiz. Yılda on milyonun üzerinde bir tasarruf yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.