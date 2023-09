Aile Rehberlik Merkezi’nden ücretsiz destek

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Rehberlik Merkezi hukuki, psikolojik ve sağlıklı beslenme konularında Merkezefendililere destek olmaya devam ediyor. Ücretsiz hizmet veren merkezde bugüne kadar binlerce yurttaş hizmetten yararlandı. Kişilerin toplumsal hayata katılımını artırma, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacıyla Psikolojik Destek Hizmeti sağlanıyor. Hastalıklara yönelik beslenme, kullanılan ilaçlara yönelik beslenme, gebelerde sağlıklı beslenme, bebeklerde ek besine geçişte sağlıklı beslenme, çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda sağlıklı beslenme konularında diyetisyen ve beslenme danışmanlığı Merkezefendililere destek sağlıyor.

Randevu sistemi ile çalışan Aile Rehberlik Merkezi’nden hukuksal, psikolojik, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı almak isteyen Merkezefendililer, http://merkezefendi.bel.tr/aile-rehberlik-merkezi/ adresinden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden kayıt oluşturarak randevu almaları gerekiyor.

Danışmanlık hizmetleri ile vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Aile Rehberlik Merkezimiz, hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında ve onları doğru yönlendirmek amacıyla tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sorunlarına, dertlerine, uzmanlarımızla derman oluyoruz. Merkezefendili vatandaşlarımıza her zaman her konuda destek olacağız” diye konuştu.