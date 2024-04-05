Ailelerden ‘Otizm için birlikte yürüyelim’ çağrısı

BirGün EGE

İzmirli otizmliler, aileleri ve otizm dostları, Dünya Otizm Farkındalık Ayı nedeniyle 7 Nisan Pazar günü düzenlenen 2. İzmir Otizm Yürüyüşü’nde buluşacak. Yürüyüş, Gündoğdu Meydanı’ndan başlayacak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Türkan Saylan Sanat Merkezi önünde yapılacak basın açıklamasıyla sonlanacak.

"KEDİ" (KABUL, EŞİTLİK, DÂHİL OLMA, İSTİHDAM )

Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, yeni belediye başkanlarını yürüyüşe katılmaya ve İzmir’i otizm dostu kent yapmak için birlikte çalışmaya çağırdı. Ahmetoğlu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için yerel idareler tarafından yeterli çalışma yapılmadığını belirtti.

İzmir’in yeni belediye başkanlarına, 7 Nisan’da gerçekleştirilecek 2. İzmir Otizm Yürüyüşü’nde birlikte yürüme çağrısı yapan Ahmetoğlu, “Başkanlarımız çağrımıza uyarsa, hem bizleri yakından tanıma fırsatı bulmuş olacaklar, hem de birlikte çözüm üretme sürecinin ilk adımını birlikte atmış olacağız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, sorunları sıralayıp sadece talepte bulunmak değil, kent yöneticilerinin otizm alanında geliştirecekleri çalışmalara katkı sağlamak, var olan hizmetlerin geliştirilmesini ve yenilerinin üretilmesini diliyoruz” dedi.