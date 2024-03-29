Akhisar’a yeni kreşler ve sağlık ocakları geliyor

BirGün EGE

Akhisar Belediye Başkanı ve adayı Besim Dutlulu, kente kazandıracakları yeni hizmetler için Akhisar halkının desteğini istedi. Bu seçimin bir hizmet yarışı olduğunun altını çizen Dutlulu, çok çalışacaklarının sözünü vererek hangi siyasi görüşten olursa olsun hizmet için tüm Akhisarlıların oyuna talip olduğunu dile getirdi.

Dutlulu’nun Akhisar’a kazandırdığı mahalle kreşleri hizmeti, özellikle çalışan anne ve babalar olmak üzere toplumun tüm kesimi tarafından beğeni topluyor. Dutlulu, yeni dönemde Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Hacıishak Mahallesi’nde de kreş hizmeti vereceklerini müjdeledi. Kentin önemli eksikliklerinden sağlık alanında da girişimde bulunacaklarını belirten Dutlulu, Cumhuriyet Mahallesi ve Ulucami Mahallesi’ne birer sağlık ocağı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Dutlulu, “Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu imkânlarla sağlık hizmetlerine kavuşması için başlatacağımız bu proje Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi kriterlerine uygun olarak gerçekleşecek. Mahalle halkı, merkeze gelmeye ihtiyaç duymadan kendi mahallesinde sağlık ihtiyaçlarını gidermiş olacak. 5 yıllık görev süremizde birçok kez bu proje üzerine yoğunlaştık. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldi. İnşallah ikinci dönemimizde bu hizmetleri de şehrimize kazandıracağız” dedi.