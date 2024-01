Akhisar’da halka verilen tüm sözler tutuldu

BirGün EGE

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, göreve gelmeden önce halka verdikleri bütün sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, çocuklara, gençlere, kadınlara ve toplumun her kesimine hitap eden yatırım ve projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Dutlulu, “Göreve gelmeden önce; Akhisar Belediyesi’nin aşevi yoktu; şimdi var ve her gün 600 aileye sıcak yemek ulaştırıyor. Çocuklara süt dağıtılmıyordu; şu an 6 bin çocuğumuzun evlerine ücretsiz süt dağıtılıyor. Güneş Enerji Santralı yoktu; şu an yıllık geliri 12 milyonu aşan 2 adet var. Soğuk asfalt plenti yoktu; köy yollarına asfalt atılmıyordu; şu an tüm köylerde asfalt çalışması yapıyoruz. 3 de kreşimiz var, 200’ün üzerinde öğrencimiz eğitim alıyor. Halkından kopuk belediye vardı; şimdi her ihtiyacında bir telefon kadar yakın, halkının yanında bir belediye var. Gençlerin eğitimi desteklenmiyordu; şimdi etüt merkezleriyle, yardım ve burslarla destekleniyor. Tarıma ilgisiz bir yönetim vardı; işlenmeyen arazileri işleyerek, tarımsal üretimi canlandırarak hem ilçemize hem ülkemize katkı sağladık, Türkiye’ye örnek olduk. Sosyal yardımlar tanıdıklara yapılıyordu; şimdi siyasi görüşüne bakılmadan ihtiyaç duyan herkese yapılıyor. Belediye milyonlar ödediği kiralık araçlar kullanıyordu; şimdi kendi araçlarının sahibi oldu, milyonlarca lira tasarruf etti. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde birçok sanat branşında binlerce gencimiz eğitim alıyor.” dedi.