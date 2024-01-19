Akhisar’ın gelir-gider tablosu belediyeye asıldı

BirGün EGE

Akhisar Belediye Başkanlığı’nı kazanan Besim Dutlulu, 5 yıllık görev süresi boyunca hem borç ödedi hem yatırım yaptı. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile her yıl Akhisar halkını belediyenin gelir ve giderleri hakkında bilgilendiren Dutlulu, bu yıl da belediye binasına gelir-gider tablosunu astı.

1 Nisan 2019’da göreve geldiklerinde bütçenin 116 milyon lira, toplam borcun ise 51 milyon 858 bin 886,50 lira olduğu belirtilirken, günümüzde ise bütçenin 1 milyar 200 milyon lira, toplam borcun ise 203 milyon 69 bin 333 lira olduğu açıklandı. Dutlulu, “Borcun bütçeye oranı 2019 yılında yüzde 44 iken, bu oranı 2024 yılında yüzde 16’ya düşürdük. Borçlarımız, eğer enflasyon oranında artsaydı şu anda en az 500 milyon borcumuz olmalıydı. Gerçek anlamda borcumuz çok azaldı. Belediyemizin mali yapısını iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.