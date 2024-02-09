Aklım bir girdap

Ece KUTLUGÜN ARSLAN

“Hayat, bir kitap olsaydı türü ne olurdu?” sorusuna verilecek cevap, fikrimce e) hiçbiri olurdu. Böyle düşünmemin sebebi ise hayatın, bakış açısına göre farklı anlamlar kazansa da anlamıyla bir kalıba oturtulmaz olması. "Hortum Akıllı" da, adeta hayat gibi, kimi zaman gizem, kimi zaman dram kimi zaman da macera romanı gibi. Bu yönleri ve içten mizahıyla bu kitap farklı duygulara hitap eden, başka başka yolculuklara sürükleyen bir eser olarak öne çıkıyor.

HORTUM AKILLI

Cat Patrick

Çeviren: Seda Ateş

Can Çocuk, 2024

Ana karakterimiz Frankie, ikizi Tess ve annesi ile geçirdiği 13 yıl boyunca dikkat eksikliği ve empati kurma zorluğuyla başa çıkmaya çalışan genç bir kızdır. Öyle ki bu durumun yol açtığı sorunlar, hayatının her aşamasında onu takip eder. Bu duruma uyum sağlamak ise, etrafındakiler için çok da kolay olmaz elbette. Her ne kadar okuyucu, Frankie'nin iç dünyasını satır satır takip ederek onun kafa karışıklığı, öfke ve kararlarının ardındaki sebepleri kavrayabilse de Frankie'nin içsel dünyasını paylaşamayan ailesi ve arkadaşları, onun davranışlarını anlamakta zorlanır. Bu çatışma, Frankie'nin kitap boyunca adeta bir hortum gibi kısa süreli ancak derin içsel savaşlar verdiği gerçeğini yansıtmaktadır aslında. Kim bilir? Belki de hortumlara bu kadar takıntılı olmasının sebebi yaşadıklarının aynı bir hortum gibi yıkıcı, sarsıcı ancak büyüleyici olmasıdır.

Kitabımızın başkahramanı Frankie’nin hayatına daha yakından bakacak olursak, bu genç annesi ve ikiz kardeşi ile yaşamaktadır. Frankie’nin hayatı, dostu Colette’in birdenbire ortadan kaybolmasıyla sırlarla ve gizemle dolu bir girdaba dönüşüyor. Bu olaylar karşısında, birbirine çok benzeseler de, aynı zamanda çok farklı olan ergenlik çağındaki bu iki kardeşin ilişkisi oldukça dikkate değer hale geliyor. Zaman zaman birbirine düşman olan, birbirine tahammül dahi edemeyen bu Tess ve Frankie, yaşadıkları acılar karşısında dayanışmaya adım atabilirler. Bu sayede kitap, kardeşlik bağlarına özel bir vurgu yaparken, ikiz kardeş Tess'in Frankie'ye olan destek çabaları aynı zamanda aile bağlarının gücünü vurgular. İki kız kardeş arasındaki ilişki sadece sözcüklerle değil, aynı zamanda içsel bir sıcaklıkla işlenmiş, okuyuculara sevgi ve dayanışmanın gücünü hatırlatır.

Sonuç olarak, "Hortum Akıllı", sadece bir hikâye olmanın ötesinde, hayatın karmaşıklığını ve duyguların derinliklerini yansıtan bir yapıt olma özelliğini taşımaktadır diyebiliriz. Aile, arkadaşlık, ergenlik aşkları, hırçınlıklar, oyunlar ve gizem Frankie’nin dünyasını oluştururken, en gerçekçi ve en içten haliyle sayfalara dökülüyor. Cat Patrick'in kaleminden çıkan bu eser, farklılıklara anlayışla yaklaşmanın, arkadaşlığın ve affetmenin güçlü melodisini okuyucularına hissettirerek, unutulmaz bir duygu yolculuğuna davet ediyor bizi. Böylece sadece Frankie'nin değil, her birimizin içsel dünyasına dokunan bir öykü ile yakınlaşmış oluyoruz.