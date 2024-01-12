AKP, adaylarını rant odaklı seçiyor

AKP’nin aday seçimindeki yaklaşımında değişiklik yok. AKP, Ege’de Aydın, Muğla, Balıkesir, Denizli ve Çanakkale belediye başkan adaylarını açıkladı. Adayların geçmişlerinden rant ve doğa düşmanlığı çıktı.

BirGün EGE

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Ege Bölgesi’nde; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu oldu. Balıkesir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Denizli’de ise Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tekrar aday gösterildi.

10 Mart 2011’de, dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci’nin milletvekili adaylığına başvurmak için istifası, belediye başkanvekilliği görevine getirilen Osman Zolan, 2014’teki seçimlerde belediye başkanı seçildi. Yaptığı projelerle halkın büyük tepkisini çekti.

1989-1999 arasında CHP’li Denizli Belediye Başkanı Ali Marım tarafından dar gelirliler için toplu konut alanı olması amacıyla satın alınan 33 parsel için 2022’de Zolan satış kararı aldı. 2020’de ise Pamukkale ilçesinde eğitim alanı olarak ayrılan bölge, AKP’li Zeybekci’nin ortağı olduğu şirketin talebiyle ticaret alanına çevrildi.

4 yıldır görevini sürdüren Yücel Yılmaz, düzenlediği gezilerle hatırlanıyor. Borcu 1 milyarı aşan Yılmaz döneminde AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, önce muhtarları ardından il başkanı ve milletvekillerini ülke ülke gezdirdiği ortaya çıktı. Ayrıca Başkan Yücel Yılmaz’ın Habitat toplantısı için AKP il başkanı ve AKP milletvekilleri de dâhil 11 kişilik heyetle ABD’ye geziye gitmesi dikkat çekti. Belediyenin yaptığı usulsüzlüklerin 2021 Sayıştay raporlarına yansıması sonrası Yılmaz’a dava açıldı. Konu yargıya taşındı ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma izni vermedi. Danıştay, bu kararı geçen yıl iptal etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın daha önce 4 parti değiştirdi. Son olarak CHP İstanbul Milletvekilli olarak görev yapan Ayaydın, 2022’de, Erdoğan için “22 yıldır AK Parti’ye oy vermedim. Ben hiçbir zaman ‘Erdoğan’ın diploması var’ demedim” dedi. Ayaydın 26 Ocak 2023’te "kişiye özel kıyak" iddiasıyla gündeme geldi. Bodrum’da Ayaydın’a ait villanın tuvaleti ve müştemilatı, orman sınırı içinde kaldığı için yıkılması gerekirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Ocak 2023’te Resmi Gazete’de özel bir karar yayınlandı ve 117 metrekare alanın orman dışına çıkarıldığı kamuoyuna yansıdı.

Aydın’da AKP’nin 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterdiği Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday gösterildi. Savaş, iki seçimde de mevcut Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan fark yedi.

Çanakkale adayı Jülide İskenderoğlu’nun, 2019’da Kazdağları’nda ağaç katliamını savunduğu açıklamaları kamuoyuna yansıdı. İskenderoğlu, 2019’da AKP Çanakkale Milletvekili olduğu dönemde Çanakkale Kirazlı’da Kanadalı şirket Alamos Gold’un projesi için Kazdağları’nda yaptığı ağaç katliamını savundu. İskenderoğlu sürecin yasal çerçevede gerçekleştiğini ileri sürerek, "Kesen hiçbir firma değil, kesen bizim devletimiz, kesen Orman Bölge Müdürlüğümüz. Hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bugün kâğıdı kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak aslında bunlar da bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler" dedi.