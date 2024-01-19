AKP İzmir’i yine cezalandırdı

AKP iktidarı, 2024 Yılı Yatırım Programı’nda İzmir’deki birçok projeye önceki yıllarda olduğu gibi yine bütçe ayırmadı. Halkapınar-Otogar Metrosu ve özelleştirme kapsamında Arap sermayesine satılacağı iddia edilen Alsancak Limanı için ayrılan bütçeler tepki çekti.

Mahir KANAAT

2024 Yılı Yatırım Programı’nın kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’nin üçüncü büyük ili ve ülkenin en önemli üretim merkezlerinden biri olan İzmir ise yine umduğunu bulamadı. Birçok projeye politik nedenlerden yine bütçe ayrılmadı.

15 yıldır kent gündeminde olan Halkapınar-Otogar Metrosu için son iki yılda olduğu gibi bu sene de 3 bin lira bütçe ayrıldı. Böylece 10 yıldır tek çivi çakılmayan hattın yapımına yönelik 11’inci yılda da adım atılmayacağı ortaya çıktı. Selçuk-Ortaklar yeni demiryolu ve 2'nci hat yapımı çalışmaları için de yine geçen yıl olduğu gibi 1000 lira bütçe ayrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kontrolündeki AD Ports Group’un ortak olacağı iddia edilen İzmir Alsancak Limanı’na da ayrılan bütçeler çok düşük rakamlarda kaldı. İzmir Liman modernizasyonu bakım onarım inşaat makine teçhizat, rıhtım bakım onarımı, üstyapı çalışmaları için 5 bin lira ve yapılması planlanan birtakım bakım onarım işleri için de toplam 5 bin lira gibi bir bütçe ayrıldı.

Ayrıca, Ödemiş-Kiraz demiryolu ÇED- Etüt-Proje müşavirlik kontrollük yüksek standartlı 30 kilometrelik demiryolu çalışmaları için 1000 lira, Urla Çeşme Devlet Yolu için 11 kilometrelik bask, 37 kilometrelik çalışmaları için 1000 lira bütçe ayrıldı.

“SARAY GÖLGE ETMESİN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sadece son 5 yılda yatırım maliyeti 40 milyar lirayı aşan raylı sistem projelerinin yapımını yürüttüklerini belirterek, “5 senede İzmir’de Narlıdere metrosunu ve Çiğli tramvayını bitirdik, Buca metrosunun inşaatına başladık. Şu anda proje ve ihale aşamasında da 3 projemiz var, Karabağlar-Gaziemir metrosu, Örnekköy tramvayı ve Kemalpaşa metrosu. Hükümet’in ise tek bir sorumluluğu vardı, Halkapınar-Otogar metrosunu yapmak. Hükümet yine de Otogar metrosunu yapmamakta ısrarlıysa bize bıraksın. Saray gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz” dedi.

YAZLIĞA DEV YATIRIM

Öte yandan 2024 Yılı Yatırım Programı’nda, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen Okluk Devlet Konukevi’nin proje tutarının, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre 685 milyon 500 bin liradan 725 milyon 362 bin 738 liraya çıktığı görüldü. 2023 yılı Yatırım Programı’na göre, Devlet Konukevi 2023 yılında ödenek olarak ayrılan 13 milyon liralık bir harcama daha yapılarak, 685 milyon 500 bin lira proje tutarı ile tamamlanacaktı. Ancak, Konukevi; 2024 yılı yatırım programına da girdi. Proje tutarı, 725 milyon 362 bin 738 liraya çıktı. 2023 yılı dâhil, 2018 yılından bu yana 685 milyon 362 bin 738 lira harcandı. 40 milyon ek yatırım ile Okluk Devlet Konukevi’nin bu yıl tamamlanması öngörüldü.