AKP seçimde Ege’den silindi

AKP, yerel seçimlerde Ege Bölgesi’nde hezimete uğradı. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, “Seçmen kutuplaşma istemiyor. Seçmen huzur istiyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin iyileşmesini istiyor” dedi.

Aycan KARADAĞ

AKP, gerçekleşen yerel seçimlerde Ege illerini kaybederek tam bir hezimete uğradı. CHP, bölgenin tamamında oyunu artırırken iktidardaki Cumhur İttifakı’nın bileşenleri büyük oy kaybına uğradı. Mevcut belediyeleri İzmir, Aydın ve Muğla’yı koruyan CHP, büyük bir sürprize imza atarak Balıkesir, Afyon, Denizli, Manisa, Uşak ve Kütahya’da seçimleri kazandı.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Ege Bölgesi’ndeki seçim sonuçlarını BirGün’e değerlendirdi. Tosun, “Ege Bölgesi, homojen bir yapıya sahip değil. Kıyı Ege ve iç Ege farklı yapıya sahip. Tüm bölgede AKP oylarında azalma, CHP oylarında ise artış görüyoruz. Katılımda bir düşüş var. Bu düşüş tek başına AKP’nin oy kaybına neden değil. İzmir’de katılımın düştüğü yerlerde mesela hem AKP’nin hem CHP’nin oylarında bir miktar artış var. Belediye başkanı seçiminde seçmen iki parti etrafında toplanmış. İyi Parti, Memleket Partisi ve kısmen Zafer Partisi’nden CHP’ye geçişler var. CHP’nin özellikle bölgede doğru profilde adaylar belirlediğini görüyoruz. Seçmenin bunu değerlendirdiği çok açık. Bu seçimde CHP adaylarının yüzü hep sokaktaydı. Daha önce böyle bir durum olduğunu görmemiştik. Halkın içinde, halkın sorunlarını dinleyen ve sorunlara çözüm üreten bir CHP aday profilleri bu seçimde gördük. AKP ve MHP’nin milliyetçi-muhafazakâr seçmenlerini de bu durum etkilemiş. Özellikle Afyon ve Kütahya gibi iller bize bunu gösteriyor. Bu iller muhafazakâr-milliyetçilerin kalesi pozisyonundaydı. Kıyı Ege’de ise ılımlı muhafazakâr milliyetçilerin CHP’ye oy verdiğini söyleyebiliriz. Bu seçimde aday faktörünün ne kadar önemli olduğunu gördük. CHP’de yaşanan değişimin halkta bir karşılık bulduğunu gördük” diye konuştu.

Tosun, “DEM Parti’in seçmeni politik düzeyi yüksek bir seçmen. Kazanılamayacak bir seçimde şiddetle istemedikleri adayın kazanmaması için azımsanmayacak bir seçmenin CHP’ye oy verdiğini söyleyebiliriz. Kemik seçmeni ise partisine oy vermekten vazgeçmemiş. İzmir’in Aliağa ilçesinde CHP ve AKP-MHP adayın arasında fark çok azdı. 1373 oy farkla Cumhur İttifakı adayı kazandı. DEM Parti’nin adayı ise 1997 oy aldı. Dolasıyla DEM Parti’nin, kemik seçmenini koruduğunu görüyoruz. İyi Parti’de de bu durumu görüyoruz. AKP’nin oluşturmuş olduğu bir sermaye grubu var. AKP’nin inşa ettiği düzene ekonomik nedenlerle tepki duyan orta ve alt sınıf var. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, gelirde yarattığı adaletsizlik AKP’ye oy veren alt kesimi çok etkiliyor. Bir de İsrail ile olan ticaret var. Yeniden Refah bunun üzerine bir politika çizdi. Erbakan markası birleşince Yeniden Refah Partisi, yüzde 7’ye yaklaşan bir oy aldı. Bundan sonra Yeniden Refah Partisi ne yapacak, seçmen nasıl bir tavır sergileyecek önemli olan o” diye konuştu.

Tosun, “Seçmen kutuplaşma istemiyor. Seçmen huzur istiyor” dedi ve ekledi: Gelir dağılımındaki adaletsizliğin, iktidarın ekonomi performansındaki bu kötü durumun iyileşmesini istiyor. Aş, iş istiyor, alım gücünün artmasını istiyor. Seçmen hor görülmek istenmiyor. Seçmen, Cumhuriyet’in eşit yurttaşı olarak yaşamak istiyor. Seçmen, kamu yönetiminde işe alımda liyakat istiyor. Yaşadığı kentlerde de çağdaş yerel yönetim hizmetlerinin ayrımcılık olmadan kendisine sunulmasını istiyor. Seçmen bu seçimde sağ ve solun ötesinde bir refleks gösterdi. İdeolojik katılık temelli tercihlerle değil, ‘Yerelde bizi kim daha iyi yönetebilir’ sorusuna verdiği yanıtla tercih yaptı.”