Akyaka’da rant ısrarı

Akyaka’da daha önce mahkeme kararlarıyla iptal edilen imar revizyon planları Bakanlık tarafından yeniden askıya çıkarıldı. Yurttaşlar “Geçit vermeyeceğiz” dedi.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Türkiye’nin doğa harikası olarak bilenen Akyaka Mahallesi’nde rant ısrarı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akyaka için daha önce iki kere mahkeme kararıyla iptal edilen imar revizyon planını tekrar hazırlayarak 5 Ocak tarihinde askıya çıkardı.

Planda, Azmak kıyısında restoranların yasadışı işgallerindeki kaçak yapıların kaldırılması yerine ‘günübirlik tesis’ olarak plana işlenerek, yasal hale getirilmesi planlanıyor. Orman alanlarında ‘konut gelişim alanları’ oluşturulmak isteniyor. Çocuk oyun sahaları, parklar ve meydanların daraltılması öngörülüyor. Bölgenin konaklama kapasitesinin ise yaklaşık sekiz kat artırılması için çalışma yapılırken, bölgede ticari alanların artırıldığı da görüldü.

Plana ise bölge halkı tepki gösterdi. Yurttaşlar, plana itiraz edeceklerini belirterek, “Rant projelerine sonuna kadar karşı durmaya devam edeceğiz ve geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi yaptığı açıklamada, “Bakanlığın ilk kez 2020 yılında gündeme getirdiği plan değişikliği, her ne kadar ‘koruma amaçlı’ olduğu ifade edilmiş olsa da rant amaçlı hazırlandığı gerekçesiyle Akyakalıların yoğun itirazıyla karşılaşmış ve Akyakalıların açtığı dava sonunda iptal edilmişti. İptal kararına Bakanlığın yaptığı itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilerek karar onaylanmıştı. Bakanlık, Danıştay’a taşınan davada yargı süreci devam ederken 2021 ve 2023’te 2 kez daha aynı planı küçük değişikliklerle yeniden askıya çıkardı. Akyakalılar bu planlara da itiraz ederek dava açtı. Yargı süreçlerinin tamamlanmasını beklemeden Bakanlığın 2021’de gündeme getirdiği plan değişikliklerini şimdi neredeyse tıpa tıp aynen yeniden geçirmeye çalıştığına şahit oluyoruz” denildi.

KAMU YARARI YOK

“Yargının verdiği kararı dikkate alın ve bu rant projesindeki ısrarınızdan vazgeçin” denilen açıklamada şunlar belirtildi: “Gökova Meclisi olarak askıdaki rant projesine karşı da itirazımızı yapacağız ve iptali için yeni dava açacağız. Yapılmak istenen plan değişikliklerinin mahkeme kararlarıyla kamu yararına olmadığı ortaya konulmuşken, Akyakalılar bu planları istemediğini ifade etmişken Bakanlığın yargı kararlarını tanımayan, halkın taleplerine kulak asmayan, Yönetim Planını hiçe sayan bu tutumunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Geçekten ‘koruma amaçlı’ bir plan hazırlamak istiyorsanız Akyakalılara kulak verin ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nı masanıza alın. İmar plan değişikliğini yönetim planına uygun şekilde, yerel paydaşlarla birlikte hazırlayın. Gökova Meclisi ve yerel sivil toplum örgütleri olarak bu şekilde hazırlanacak bir imar plan değişikliğine destek vereceğimizi ve tarafı olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Aksi takdirde, rant projelerine sonuna kadar karşı duracağız ve geçit vermeyeceğiz.”