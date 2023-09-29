Alaçatı’nın rüzgârı çocuk ve gençler için esecek

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi destekleriyle 4-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek PWA Windsurf Dünya Kupası ile Çağla Kubat Windsurf Akademi bir kez daha sörfün adresi oluyor. Dünyanın birçok yerinden gelecek sporcuların kıyasıya mücadelesiyle birlikte gece sörf şovları, konserler ve sponsor markaların etkinlikleri ile renklenecek görsel şölen sporseverleri bekliyor. Etkinlik Çağla Kubat Windsurf Akademi’nin ev sahipliğinde Çeşme Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenecek. Bonaire, Bulgaristan, Avusturya, Hollanda, Belçika, Polonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya gibi pek çok ülkeden 100’e yakın sporcu Alaçatı’daki heyecana ortak olacak.

Rüzgâr sörfü konusunda ünü sınırları aşan Alaçatı’da bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Kumu, denizi ve rüzgârıyla ünlü Alaçatı’da sörf tutkunlarıyla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından herkes sörf için Alaçatı’ya geliyor. Biz de böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Organizasyonun ev sahibi Çağla Kubat Windsurf Akademi’nin kurucusu Çağla Kubat, bu turnuvayı gelenekselleştirmek istediklerini söyledi. Kubat, “2013 ve 2019 yıllarında düzenlediğimiz organizasyonun üçüncüsünü geçen sene gerçekleştirmiştik. Artık her yıl aynı tarihlerde Windsurf turnuvamızı devam ettirmek amacındayız. Artık uluslararası sporcuları, Alaçatı’da bu mevsimde rüzgâr festivali için ülkemizde olmaya alıştırmak istiyoruz. Festivalle bu cennet koyun, çocuklar için ne kadar değerli olduğuna ve doğasının bu spor için önemine dikkat çekmek amacındayız. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından spor alanı olarak korunan Alaçatı Koyu’nun doğal yaşam alanının bozulmaması gerektiğine sürekli hatırlatma yapmak en büyük amacımız. Alaçatı’nın rüzgârı hep çocuklar için essin istiyoruz” diye konuştu.