‘Aracısız’ pazar sevindirdi

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen ‘Yerel Üretici Buluşması’ yurttaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. İzmir’in farklı yerlerinde üretilen taze sebze, meyve ile çeşitli doğal gıda ürünlerinin tezgâhları süslediği ‘Yerel Üretici Buluşması’ hem satıcıları hem de vatandaşları memnun ediyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 50 üretici, ürünlerini satışa sunma fırsatı buldu. Üreticiyi desteklemenin yanı sıra Karşıyakalıları temiz, adil ve güvenilir gıdaya ulaştırma hedefi de taşıyan yerel üretici buluşmasında, İzmir’in dört bir yanından getirilen birbirinden lezzetli ürünler tezgâhlarda halkın tercihine sunuldu. Buluşmaların başladığı günden bugüne de çok sayıda üretici satış yaptı; binlerce Karşıyakalı organik ve lezzetli ürünleri aldı. Yurttaşlar yerel üretici buluşmaları sayesinde taze ve doğal ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabildiklerini ifade ederken, bu tarz tematik pazarların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.