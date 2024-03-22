ASKİ’den üreticiler için dev sulama yatırımları

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) üreticiler için dev bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yeni projeleriyle; Koçarlı, Söke ve Kuyucak ilçelerinde yapılacak olan sulama tesisleriyle üreticiler nefes alacak. İlçelerdeki üreticilerin üretim olanaklarını artırmak için 15 Nisan’da yapılacak olan ihaleyle Koçarlı’nın Esentepe Mahallesi’deki Esentepe Göleti’nden 26 bin 936 metre sulama şebekesiyle su alma kollektörleri ve terfi merkezi yapılacak.

Ayrıca, Söke’nin Aslanyaylası Mahallesi’ndeki Aslanyaylası Göleti’nden 12 bin 592 metre sulama şebekesi ile su alma kollektörleri, Kuyucak’ın Belenova Mahallesi’nde bulunan Belenova-Küçükova Göleti’nden ise 12 bin 759 metre sulama şebekesi ile sulama kollektörleri yapılacak. Toplamda 52 bin 287 metre tarımsal sulama şebekesinin Aydın’a kazandırılacağı yatırımlarla 6 bin 500 dönüm arazinin sulanması sağlanacak. Çerçioğlu, yatırımların Aydınlı üreticilere şimdiden hayırlı olmasını diledi.