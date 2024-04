Avukatlar: Yurttaşın nefesi kesilir!

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü öncesinde kentteki adliyelerin çevresinde bulunan panoları “Avukata Şiddete son!”, “Avukata dokunma”, “Avukatın sesi kesilirse yurttaşın nefesi kesilir” yazılı afişlerle kapladı.

BirGün EGE

Avukatlara yönelik şiddet vakalarının artmasına tepki gösteren İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında İzmir Adliyesi’nin olduğu Bayraklı’ya şiddete son çağrısı yapan afişler astı. Billboardlara “Avukat yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimindeki temsilcidir”, “Avukata şiddete son!”, “Avukatın sesi kesilirse yurttaşın nefesi kesilir”, “Avukat’a saldırı, adalete saldırıdır”, “Avukat dava dosyasının tarafı değil, tarafın vekilidir” ve “Avukata dokunma” afişleri asılarak saldırıların önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

Sürekli artan, bununla birlikte yetkililerin, engellenmesi için en ufak bir adım dahi atmadığı avukatlara yönelik şiddet vakalarına ilişkin geçen günlerde Baro’dan yapılan açıklamada, “Aleyhine verilen kararlarda karşı taraf vekilini ya da avukatını suçlayan dosya taraflarına sesleniyoruz: Avukatlar sizin karşı tarafınız değildir! Nihai kararı, avukatlar değil yargı organları verir! Avukatlık görevini, yalnızca duruşma salonlarına indirgemeye çalışarak diğer avukatlık faaliyetlerini kamu görevinden saymayan mahkemelere sesleniyoruz: Avukat sadece duruşma salonunda değil, görev yaptığı her an, her yerde avukattır. Baroların katılma taleplerini kabul etmeyen mahkemelere sesleniyoruz: Avukata yönelen şiddetin mağduru tüm meslektaşlarımızdır. Zarar gören mesleğimizdir. Caydırıcı cezalar yerine ödül niteliğinde kararlar veren mahkemelere ve şiddete yönelik hiçbir yasal düzenleme yapmayan iktidara sesleniyoruz: Avukata yönelik şiddet politiktir, şiddeti durdurun! Tüm failler cezalandırılıp şiddet sona erene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Şiddeti normalleştirmenize asla izin vermeyeceğiz!” ifadelerine yer verildi.