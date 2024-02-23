Ayayorgi’yi demir kapıyla kapattılar

Çeşme Ayayorgi Koyu’nda doğayı talan eden şirketin arkeolojik SİT özelliği olan sokağı da demir kapıyla kapatarak yurttaşların koya ulaşımını engellediği ileri sürüldü. Çeşmeliler belediyeye şikâyette bulundu.

Mahir KANAAT

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ayayorgi Koyu’nun çevresindeki sokağın demir kapıyla kapatılarak yurttaşların geçişinin engellenmesine Çeşmeliler tepki gösterdi. Sokağın 7 Şubat 2024’ten beri işgal edilmiş durumda olduğu ifade edildi.

Ayayorgi Koyu’nda Hazine’ye ait, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki arazide ‘beach club’ inşaatı sırasında koya moloz dökülmüş, ağaçlar ve toprak tahrip edilmişti. Şikâyet üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma neticesinde altı kişinin gözaltına alındığı ve bir iş makinasına el konulduğu öğrenilmişti.

Sokağı demir kapıyla kjapatanın da aynı şirket olduğu belirtildi. Çeşmeliler kapının kaldırılması için belediyeye şikâyette bulundu. Ancak belediye yetkililerinin sokağın bir demir kapı ile kapatıldığını kendilerinin de tespit ettiğini ancak engeli kaldırma yetkilerinin olmadığını belirttiği öğrenildi.

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, haramilerin Çeşme’de yol kestiğini ancak hiçbir makamın müdahale etmediğini ifade etti. Güler, “Çeşme Aya Yorgi’de Hazine arazilerini talan ederek işgal ve tahrip eden şahıslar bu defa da belediyeye ait sokağa demir kapı yaparak asma kilit taktılar. Aya Yorgi Koyu’na giden 3124 No’lu sokak halkın ve trafiğin geçişine kapatıldı. Belediyenin imar planında yer alan 3175 No’lu sokak ise kısmen işgal edildi. Sokaklar 7 Şubat 2024 tarihinden beri işgal edilmiş durumda. Çeşme’nin tam merkezinde bulunan sokakların demir kapıyla kapatılması mahalleliyi isyan ettirdi” dedi.

Güler, şunları dile getirdi: “İzmir Anıtlar Yüksek Kurulu Çeşme yetkilisi bölgenin 3. dereceden Arkeolojik SİT alanı olduğunu, demir kapının yasal olmadığını, kendilerinden izin alınmadığını ve tamamen kaçak olduğunu belirtti. Ancak demir kapının kaldırılması için Anıtlar Yüksek Kurulu ve Milli Emlak’tan karar çıkması gerektiğini söyledi. Memleketin geldiği hale bir bakar mısınız? Birtakım gaspçılar belediyeye ait kadastro yolunu kesiyor, demir kapı ile halkın, vasıtaların geçişini tamamen trafiğe kapatıyor, ne belediye, ne de diğer resmi kurumlar bu işgali engelleyemiyorlar. Kurumlar kendi aralarında top çeviriyorlar, Çeşme değil, eşkıyanın kol gezdiği dağ başı sanki. Aynı şahıslar doğal ve arkeolojik SİT alanı olan Ayayorgi Koyu’nu tahrip ettikleri için Çeşme Savcılığı tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı, şimdi de yol kesiyorlar, kim bunlara ‘dur’ diyecek? Devleti göreve çağırıyoruz.”