Ayda 10 bin litrelik süt desteği

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, ülke genelindeki ekonomik kriz karşısında dar gelirli hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda soba, yakacak ve erzak desteğinde bulunarak ailelere destek olan Kuşadası Belediyesi çocukları da unutmuyor. Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına, gelişim çağında önemli bir yeri olan sütü ücretsiz dağıtıyor.

Mart 2023’te “Kuşadası’nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor” sloganı ile hayata geçirilen büyüme çağındaki çocukların temel besini olan süt desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere günlük 8 litre süt dağıtımı yapılıyor. Her ay Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden alınan taleplere göre, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü şubat ayında 1339 çocuğa, 10 bin 712 litre süt dağıttı. Kuşadası Belediyesi süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor.