Aydın Büyükşehir’den şampiyonada başarı

BirGün EGE

Özel Sporcular Federasyonu tarafından beşincisi düzenlenen Yavuz Kocaömer Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 24-26 Kasım günleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın’ı, Aydın Büyükşehir Belediyespor’un 16 yaşındaki özel sporcusu Ece Volkan temsil etti. Volkan, tüm rakiplerini yenerek finale kadar yükseldi.

Çekişmeli geçen final maçını kaybeden Volkan, 8-18 yaş grubunda Türkiye İkincisi oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler ilçesine kazandırdığı hizmetlerden biri olan Otizm Merkezi’nde yetişen ve bir yıl önce masa tenisine başlayan Ece Volkan, elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısıyla Aydın’ın gurur kaynağı oldu. Bu başarı ise Aydın spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Antrenörü Barış Gökmen, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle şampiyonalarda nice başarılar kazanıp Aydın’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.