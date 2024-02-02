Aydın Büyükşehir’den Söke’ye dev yatırımlar

Aydın genelinde yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke’de birçok yatırımın aynı anda yükseldiğini belirterek Söke Yeraltı Otoparkı ve Söke Otogarı’ndaki çalışmaları inceledi.

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke’ye yapılan yatırımları inceledi. Söke Yeraltı Otoparkı’na giden Çerçioğlu, şubat ayında açılması planlanan otoparkın Söke’ye ve Sökelilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Aydın genelinde yatırımlara ara vermeksizin devam ettiklerinin altını çizen Çerçioğlu, Söke’de de birçok yatırımın aynı anda yükseldiğini söyledi. Yeraltı otoparkıyla Söke'nin araç trafiğinin daha da rahatlayacağını vurgulayan Çerçioğlu, “Nazilli ve Efeler ilçelerinden sonra Söke'ye de ilk yeraltı otoparkını kazandırdık. Biz hizmet üretiriz, birileri sadece laf üretir. 31 Mart’ta halkımız yine gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Söke Otogarı’ndaki çalışmaları da inceleyen Çerçioğlu, şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanan otogarın Söke’ye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Söke'de de verdikleri her sözü teker teker yerine getirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, 42 bin metrekare alan üzerine kurulan Söke Otogarı'nın 12 peron barındıran toplam 4 bin 500 metrekarelik inşaat alanına yapıldığı bilgisini paylaştı. Söke’deki mevcut trafiğin büyük çoğunluğunun mevcut otogarın şehrin içerisinde olmasından kaynaklandığını ifade eden Çerçioğlu, otogar hizmete alındığında şehir içi trafiğinin de büyük oranda rahatlayacağını söyledi.

SÖKE PAZARINI ZİYARET

Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke Bağarası Salı Pazarı’nda yurttaşlarla da buluştu. Üreticiler ve vatandaşlar Çerçioğlu’nu yoğun ilgiyle karşıladı. Çerçioğlu önümüzdeki dönem yapılan yatırımların da artarak devam edeceğini belirtti. Pazardaki fiyatların çok yüksek olmasından yakınan yurttaşlar, Çerçioğlu’na pazar sepetlerinin boş kaldığını dile getirdi. Pazarcı esnafı ise üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi. Tarım kenti Aydın’da, üretimin çok daha fazla olması gerektiğini söyleyen üreticiler; mazot, gübre, elektrik gibi yüksek girdi maliyetlerinden dert yandı. Her geçen gün enflasyon karşısında ezildiklerini dile getiren vatandaşlar, ekonominin giderek daha da kötü bir hal aldığını söyledi. Pazar esnafı, yüksek enflasyonla karşı karşıya kalan vatandaşlara da hak verdiklerini ifade etti. Pazardan alışveriş yapan bir genç ise evlenmek istediğini fakat uzun yıllardır işsizlikten dolayı evlenemediğini belirtti. Pazar esnafından alışveriş yapan Çerçioğlu, vatandaşa hak verdiklerini belirterek; her vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.