Aydın’a bir gün arayla iki JES kâbusu

Aydın’a bir gün arayla iki tane jeotermal enerji santralı (JES) kurulması için çalışma başlatıldı. İki proje de orman, tarım ve yaşam alanları içerisinde yapılmak istendiği açığa çıktı.

Aycan KARADAĞ

Aydın’ın jeotermal enerji santrallarıyla (JES) başı dertte. Kentte yaklaşık 40’a yakın JES bulunuyor. Tarım, orman ve yaşam alanların tam ortasına kurulan projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bölge halkı ise bu projelere karşı mücadele ediyor. Şimdi de Aydın’ın Köşk ve Kuyucak ilçelerinde yeni JES projeleri yapılmak için harekete geçildi.

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi şirketi, Kuyucak’ın Bucak Mahallesi’nde ‘Kuyucak JES Projesi’ için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Proje kapsamında 19 adet kuyu açılması planlanıyor. Proje alanı ise ‘önemli doğa’, ‘orman’ ve ‘tarım’ alanı içerisinde kalıyor. Proje alanına yaklaşık 600 metre mesafede konutlar bulunuyor. Ayrıca proje alanı çevresinde zeytin ağaçları da yer alıyor. Projenin yatırım maliyeti ise 910 milyon TL olarak belirlendi.

YİNE TARIM ARAZİLERİ HEDEFTE

Menderes Geothermal Elektrik Üretim Anonim şirketi ise, Köşk’ün Çarşı Mahallesi’nde ‘Dora-5 JES’ ve 2 adet sondaj kuyusu açmak için Bakanlığa başvuru gerçekleştirdi. Bakanlık projeye çevresel etki değerlendirme(ÇED) gerekli değildir kararı verdi. Santral ve sondajların yapılmak istenen alan, tarım arazisi statüsünde yer alıyor. Proje alanına en yakın konut ise 850 metre mesafede bulunuyor. Öte yandan proje sahasından Çekirdek Deresi geçiyor. Proje bedeli 150 milyon TL olarak açıklandı.

KENTİMİZİ KORUYACAĞIZ

Avukat Akın Yakan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Aydın’ı yok etmekte kararlılar” dedi ve ekledi: “Kentin ekolojik dengesi bozulmuş durumda. Bilimsel veriler bunu söylüyor. Tarım ve insan sağlığı günden güne kötüye gidiyor. Bu yaşananlara rağmen yeni projeler yapılmak isteniyor. Bir gün arayla iki JES projesi kabul edilemez bir şey. Bölge halkı olarak tepkiliyiz. Tüm bunlara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. Kentimizi koruyacağız.”

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MEZEKÖY’Ü MEZE ETTİLER

Köşk’ün Mezeköy Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal faaliyete karşı yurttaşların direnişi sonuç verdi. Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama adlı şirket bölgede jeotermal kaynak arama sondajı projesi için Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma yapıldı. Bölge halkının karara tepki göstermesi sonrası TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası öncülüğünde dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Danıştay 6. Dairesi kararını açıkladı. Daire, hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı kararını iptal etti. Karardan önce şirket, istediğini bulamayınca tarlaları öylece bırakıp gittiği ortaya çıktı.