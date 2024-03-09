Aydın’da çiftçilere dronla gübreleme desteği geliyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 20 dekar ve altında araziye sahip vatandaşların arazilerine gübre atım işlemlerini dron kullanarak ücretsiz gerçekleştirecek. Projeyle çiftçinin akaryakıt giderlerini azalttıklarını ayrıca yerden gübre atımıyla yaşanan yüzde 10’a varan ürün kaybının önüne geçtiklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çiftçimiz akaryakıt, gübre, tohum gibi maliyetlerin altında eziliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin üretmesi, maliyetinin düşmesi adına her türlü destekte bulunduk, bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizi ücretsiz sunacağımız bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum.” dedi.

Uygulama çiftçilerden büyük destek alırken görüşlerine başvurduğumuz Aydınlı çiftçiler, “Bu uygulamayla maliyetimiz ciddi oranda düşecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.