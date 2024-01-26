Aydın’da hem üreticilere hem yurttaşlara şifa

Aydın Büyükşehir Belediyesi portakal üreticilerinin bahçesinde kalan 100 ton portakalı satın aldı ve Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.

BirGün EGE

Kuyucak’ta portakal üretimi yapan ve fiyat artışlarından dolayı mağdur olan üreticilere Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden destek geldi. Portakal üreticisinin elinde kalan 100 ton portakal satın alınarak vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Üreticilere desteklerinin süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Hiçbir üreticimizin mağdur olmasına göz yumamayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız, yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticilerimizin tarlada, ağaçta kalan ürününün her zaman alıcısıdır” dedi. Daha önceki yıllarda da bamya, erik, nar, patates ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez de portakal üreticilerine destek oldu.

Portakal üreticisi Mehmet Gürlay, “Üretici zaten toplatamıyor bu malları, bu bakımdan çok faydası olacak. Girdi ücretleri pahalı olduğu için şu anda toplatmayan çok. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ olsun, AYBA olsun bütün hizmetlerinden memnunuz, teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kuyucak’ta portakal üreticiliği yapan Zehra Özkara da, “Büyükşehir Belediyesi’ndeki berberinden tutun sağlıkçısına kadar bütün hizmetlerden memnunuz, derdimize derman oluyorlar. Bu işi yaptığı, paylaştırdığı, dağıttığı, üreticinin malını aldığı, bana da tam zamanında gelip yardımcı olduğu için Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim. Benim 30 tonun üzerinde malım var, onu da şimdi Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara dağıtmak için alıyor” diye konuştu.

“ÖRNEK OLMALI”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin portakal üreticilerine yaptığı desteğin diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ettiklerini belirten üretici Cemalettin Aysan, “Narenciyemizi, portakalımızı topladık, fakat pazar konusunda sıkıntı yaşadık. Biz ürettik ama ürün elimizde kaldı. Yaptığımız giderleri şu andaki piyasa fiyatları karşılamıyor. Aydın’ın nüfusunun hepsi zengin değil, Aydınlı birçok vatandaşın portakal alıp yeme gibi bir imkânı yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bu portakalı sosyal hizmet olarak değerlendirmesi yerinde bir karar, umarım diğer belediyelere de örnek olur. Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.