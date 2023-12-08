Aydın’da yurttaşların içi ısınıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz çorba dağıtımı yaparak vatandaşların içini ısıtmayı sürdürüyor.

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte soğuk hava şartları artarken Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çorba ikramıyla vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Yaklaşık on yıldır Çine’de pazar esnaflığı yaptığını ifade eden Müşerref Yıldırım, “Özlem Başkanımızın yaptığı çorba ikramı her kış oluyor. Sabahları bizim için çok iyi oluyor. İçimiz ısınıyor. Simit, poğaça yerine çorba içiyoruz. Paramız da cebimizde kalıyor. Özlem Başkan çok başarılı biri, kendisini çok seviyoruz. Bizler için her hizmeti yapıyor” dedi. Kış ayları geldiğinde vatandaşların bu çorbayı beklediğini dile getiren İdris Kaya, “Dışarıda çorba yetmiş liradan aşağı değil. Burada bedava içiyorsun. Ben kahvaltımı bu çorba ile yapıyorum. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hizmeti çok fazla. Ben bunu her zaman söylüyorum, Özlem Çerçioğlu’nu Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Çorba ikramından çok memnun olduğunu dile getiren Çine Kapalı Pazarı esnafından Kadir Kulu, “Aslında bunu her belediyenin yapması gerekiyor. Ama bu tür uygulamaları genelde Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaptığı için çok mutluyuz. Önemli olan vatandaşa hizmet sunulması. Sabahları kahvaltı yapmaya vaktimiz olmuyor ancak Büyükşehrimizin çorba ikramı ile içimiz ısınıyor. Hem de ayağımıza kadar geliyor” diye konuştu. 40 yıldır pazarda esnaflık yaptığını ifade eden Refik Özden ise, “Her sabah sıcacık mis gibi çorba içiyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz. Özlem Başkanımızın her zaman arkasındayız" ifadelerini kullandı.