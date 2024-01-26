Aynı suya bakmak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle bu yıl ilk kez “Aynı Suya Bakmak” temasıyla düzenlediği İzmir Akdeniz Bienali açıldı. Bienal 11 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Aynı Suya Bakmak” temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Akdeniz’e kıyısı olan 17 ülkeden 32 katılımcının eserlerinin sergilendiği İzmir Akdeniz Bienali’nin kapılarını sanatseverlere açtı. Ayşegül Kurtel’in sanat direktörlüğünde Kültürpark Atlas Pavyonu’nda yapılan bienalin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 11 Mart’a kadar açık olacak bienalde resim, fotoğraf, video, multimedya yerleştirme, seramik, üç boyutlu görsel-işitsel yerleştirme gibi birçok farklı disiplinde üretilmiş eserler yer alıyor. Bienal açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eylül-ekim aylarında genç sanatçıların İzmir’de resim, fotoğraf, multimedya enstalasyonları, seramik, kinetik heykeller ve üç boyutlu görsel-işitsel enstalasyonlar gibi çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bienalin Akdenizli genç sanatçıların deneyimlerini vurgulayarak Akdeniz kültürleri arasındaki diyaloğu geliştirmeyi amaçladığının altını önemle çizen Soyer, “Bu Bienal, Akdeniz’den dünyaya ses getiren bir barış mesajının yayılması için bir platform rolü görüyor. Bu, Filistin halkının ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı bu zor dönemde özellikle önemli. Bu bienal, ortak Akdeniz kimliğimizi güçlendirirken aynı zamanda Akdeniz’in tüm kentleri arasındaki uyum ve ittifakı da derinleştirecek. Hem şimdiki hem de gelecekteki gençlere, barışın gelişmesi için, uyum ve demokrasi için her türlü çabayı göstereceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN

Bienal Direktörü Ayşegül Kurtel ise, “Öncelikle bu bienali yapmak için bizi davet eden başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir proje oldu. Buralara gelmek, bu etkinliği gerçekleştirmek K2 Proje Merkezi için çok önemli. Akdeniz ile ilgili sanat bağlamında bir şeyler yapmak çok önemli. Sanat insanın daha iyi yaşaması içindir. Sığ politikalardan uzaktır sanat. Akdenizli sanatçıların birlikte üretecekleri bir projenin temeli barışı paylaşmak demekti. Bunu proje içinde birebir yaşadık. Çok keyifli buluşmalar oldu” dedi.

17 ÜLKEDEN 32 SANATÇI

İzmir Akdeniz Bienali, ilk kez düzenleniyor. Bienal, çoğulculuğu, çeşitliliği ve özgürlüğü sürdürmek için Akdeniz kültürleri ve toplumları arasındaki diyaloğu sanat aracılığıyla pekiştirirken, bölgenin kültürel ve sanatsal kapasitesini de görünür kılıyor. Farklı deneyimlere sahip sanatçıların perspektiflerini buluşturan Bienal, ortak paydalar ve farklılıklarla bir arada olmanın önemini vurguluyor. Katılımcılarının 35 yaş altındaki sanatçılar olduğu İzmir Akdeniz Bienali’nin yaş kriteri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu Avrupa ve Akdeniz’den Genç Yaratıcılar Bienali ağının (BJCEM) standartları referans alınarak belirlendi. Böylece yeni ifade biçimlerine alan açılırken, Akdeniz’den genç sanatçılar için bir platform oluşturulması hedeflendi.

Bienal’de eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle; Alex Brajković, Ana Aleksić, Bawer Doğanay, Berfin Ataman, Berna Dolmacı, Can Büyükberber, Claudio Zorzi, Dalea Kovačec, Erdem Çolak, Fredj Moussa, Garance Alves, Greta Pllana, Laura Besançon, Levi Viller, Mahdi Baraghithi, Malak Elghuel, Marko Damiš, Mehdi Hachid, Merkezkaç Sanat Kolektifi, Nelly El Sharkawy, Nermin Sena Özger, Nesligül Cebesoy, Nour Abou Saada, Öznur Yıldırım, Revan Yaşar, Smirna Kulenović, Soufian Chemcham, Stratis Tavlaridis, Talha Demiral, Vladimir Novak, Yağmur Kevser Barutçu ve Yassine Sellame.