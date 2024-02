Aytaç Kurt: Birinci görevim Datça’yı korumak

Gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP Datça Belediye Başkan Adayı olan Aytaç Kurt, Datça’nın çok özel bir yer olduğunu ve birinci görevinin Datça’nın havası, suyu, denizi ile sosyal ve kültürel dokuyu korumak olduğunu söyledi.

Berkay SAĞOL

Yerel seçimler yaklaşırken adaylar çalışmalarını sürdürüyor. 8 yıldır CHP Datça İlçe Başkanı olan Aytaç Kurt, CHP Datça Belediye Başkan Adayı olarak, “Aklın ve bilimin yolunda 'Biz' olmaya geliyoruz” sloganıyla seçim kampanyasını başlattı.

Datça’nın çok fazla problemi olduğuna dikkat çeken Kurt, “İmarla ilgili, sahillerin kullanımıyla ilgili birçok sorun var ve bunlar iç içe girmiş durumda. Birini çözmeye çalışırken bunun karşılığı ne olur hepsini düşünmek gerekiyor. Burası bir ada ve nüfusu kontrol edemediğimiz sürece hangi düzenlemeyi yaparsak yapalım sorunların başka türlü önümüze çıkacak tarafları da var. İmar planları düzgün yapılmazsa Datça’nın nüfusu artınca altyapı sorunu öne çıkıyor, çevre kirliliği oluşuyor ve çevre talan ediliyor. Birçok sebep sonuç ilişkisi var. Benim birinci görevim Datça’yı korumak. Bundan sonra vahşi kapitalizmin buraya hücum ettiğini göreceğiz. Önemli olan burada yaşam alanlarımızı kiminle ve nasıl koruyacağımız. Datça çok özel bir yer. Sadece havasını, suyunu ve denizini korumak değil, sosyal ve kültürel dokuyu da korumak zorundayız” dedi.

İnsanların huzuru ve mutluluğu için mevcut yapıyı daha dinamik hale getirmenin önemine vurgu yapan Kurt, “Belediyeler bu yapıyla maalesef halkın beklentilerine cevap vermekte zorlanıyor. Artık sadece belediye meclisiyle ilçeyi yönetmek mümkün değil. Mahalle meclisleri çok önemli. Belediyelerin yetkileri çoğaltılmalı ve daha hızlı hareket etmeli. Özellikle ekonomik yönden elimiz, kolumuz bağlanıyor. Datça’nın 25 bin nüfusu var ama yazın 100 bini buluyor. Biz 25 bin kişilik bütçeyle 100 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz. En azından bunun çözülmesi gerekiyor. Büyükşehirlerden buraya gelen nüfusla beraber hizmetimi sürdürebilmem için ek ödenek ve kaynaklardan faydalanmamız lazım” diye konuştu.

Kurt, şunları dile getirdi: “Datça için yapılabilecek çok şey var. Biz her aya bir etkinlik geliştirmek istiyoruz. Her ay için bir etkinlik, festival yapalım ki esnafta burada faydalansın. Özellikle kış aylarında daha da hareket katmak istiyoruz. Datça’nın yazı ve kışı arasında çok fazla bir sıcaklık farkı yok. Kış aylarında bile sıcak havalar oluyor. Dağcılık, ultra maraton, bisiklet festivalleri gibi yılın her ayına yayacağımız etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Datça yarımadasıyla ilgili en büyük hayallerimden biri bir gün burada sağlık turizmiyle ilgili çeşitli yatırımlar yapılması. Bu coğrafya iklim açısından da çok uygun bir yer. Sağlığı halka sunacak daha büyük imkânlara kavuşuruz diye düşünüyorum.”