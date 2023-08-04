Bakan’ın ‘pembe’ tablolarına tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Türkiye’nin ilk 6 aydaki turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi” açıklamasına turizmciler tepki gösterdi.

Berkay SAĞOL

Kültür ve ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; turizm gelirleri yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 27 artarak 21,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 17,5 artarak 23 milyona yaklaştı. Turizmciler, Ersoy’un açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BirGün’e konuşan Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Bakandan çok güzel pembe tablolar geldi. Türkiye’nin turizm başkenti Antalya tüm zamanların en kötü ilk altı ayını geçirdi. Tarihinde hiç görülmediği şekilde sezonun en pik ayı temmuz ayını yüzde 50’lerle kapattı. Rus oligarklar ve yaşamlarında para ile bir sorunu olmayan yerli ve yabancı küçük bir azınlığın sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki otelleri doldurdular. Bu oteller doluluk gibi bir sorun yaşamadan geçirdiler ve geçirmeye devam ediyorlar. Ancak bölgelerde yatak sayıları açısından toplamın yüzde 90’ını kapsayan standart 4 ve 5 yıldızlı oteller temmuz ayını böyle görünce panikle tur operatörlerinin önlerinde eğilerek yaklaşık yüzde 60-65 indirimlere gittiler. Ama yine gerekli rezervasyonlara ulaşamadılar” diye konuştu.

Karcılıoğlu, otellerin gerekli rezervasyona ulaşamamasının sebeplerini ise şu şekilde sıraladı:

•“-Enflasyonun astronomik yükselişi doğrultusunda başta işçilik, enerjideki anormal yükseliş. Gıda maliyetlerindeki ve halen yaşadığımız yaşamın her alanındaki diğer girdilerdeki artışlara bağlı olarak otellerin oda ve yiyecek içecek sektöründeki fiyatlardaki mecburi düzeltme ile ortaya çıkan durum ve ayrıca TL’nin aşırı değer kaybı sonucu başta Avrupalı turistin harcama kalemlerindeki dövizle olan avantajlı durumunun kaybolmasıdır.

•Rusya’da rublenin aşırı düşüşüne ve ülkemizde doluluğun sağlanmasında en önemli pazarımız olan bu insanların bizde olduğu gibi orta direğinin alım gücünün düşmesi ve Dolar/ TL avantajının kaybolması ve bizden kaçan bu kesimin bu durumu kendi lehlerine eşitleyen Mısır ve Dubai’ye kaymasıdır.

•Genellikle yaz sezonlarında otellerin önemli ölçüde kurtarıcıları olan mevcut ekonomik kriz altında ezilen ve neredeyse kaybolan ülkemiz orta direğinin otel fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak alım güçlerinin yok olması ve bu kesimin tatil ihtiyaçlarını ikinci konutlar, karavan ve çadır turizmine yönlendirmeleridir.”

Karcılıoğlu, “Şimdi siz temmuz ayı sonunda ilk altı ayın rakamlarını açıklarken bu konulara hiç dokunmadan, şimdiden belli olan yaklaşık 2 milyonun üzerindeki Rus turistin kaybını ülkemizde aldıkları evlerde tatil yaptıklarına bağlayamazsınız. Ayrıca eğer böyle bir durum varsa otellere yansımayan geceleme sayılarının ve turizm girdilerini açıklarken gece başı geliri hesaplarken ortaya çıkan çelişkiyi atlarsınız” dedi.

“SADECE GÜLDÜRÜRSÜNÜZ”

“Her yaz sezonunda otellerin, doluluk problemlerinin kurtarıcı can simidi olan insanlarımızın otellerde tatil yapamamaları ile ilgili en önemli gerçeği göz ardı edilemez” diyen Karcılıoğlu, şunları belirtti: “Türkiye turizminin sadece Antalya’dan ibaret olmadığının geçiştirilerek Anadolu coğrafyasındaki ortalama kalış oranlarından bahsedilmeden sadece bu rakamlar üzerinden bir başarı hikâyesi açıklamaya çalışamazsınız. Sektöre yansımayan başarı hikâyeleriniz ile bu sektörden geçimini sağlayan ve pandemiden günümüze kadar üzerlerindeki bankalara olan kredi borcu rakamları bir türlü düşmüyor. Anlatılanlara göre sahada yaşananlar arasındaki en önemli göstergenin son günlerde acı bir şekilde yaşadığımız ve her bölgede dile getirilen sezonun tam da ortasında ‘personel çıkartmak’ zorunda kalmış yatırımcıyı ve turizm profesyonellerini sadece güldürürsünüz. Gerçekler ise çok acı.”