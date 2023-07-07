Bakan’ın ‘rekorları’ garantilerin altında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram tatilinde ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzetse bile geçiş garantili projelerde sayılar karşılanmamaya devam ediyor.

Mahir KANAAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda kara, hava ve demiryolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında (10 günlük) tatil süresince hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanan istatistiki bilgileri paylaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 173 bin 006 araç kullanırken, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’ndan 179 bin 971 araç geçti.

Geçen yıl açılan 1915 Çanakkale Köprüsü için devletin kasasından müteahhit firmalara ödenecek milyarlarca lira şimdiden kesinleşmeye başladı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü için Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Bu hesaba göre köprüden aylık 1 milyon 368 bin, günlük ise 45 bin araç geçmesi gerekiyor. Ancak 10 günlük bayram tatilinde bu köprüden günlük yalnızca 17 bin 300 araç geçti.

Bir diğer araç geçiş garantisi tutmayan proje ise yap-işlet-devret modeli ile IC İçtaş, Kalyon ve Astaldi ortaklığına yaptırılan Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu oldu. Günlük 35 bin aracın geçeceğinin garanti edildiği otoyolu 10 günlük sürede günlük ortalama 17 bin 997 araç kullandı. Bakan Uraloğlu, yaklaşık 35 milyonun üzerinde yaşanan ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzetse bile iki proje için rekor diyerek açıklanan sayılar geçiş garantilerini karşılamıyor.

GARANTİLER KARA DELİĞE DÖNÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “AKP iktidarının köprü ve otoyollara mantık dışı bir şekilde verdiği garantiler bütçede adeta bir kara deliğe dönüşmüş durumda. Trafik yoğunluğunun yıl içinde en üst seviyeye çıktığıul bayram tatili dönemlerinde bile gelir garantilerinin döviz üzerinden verilmesi nedeniyle garantiler karşılanmıyor. Örneğin Çanakkale Köprüsü’ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi 15 Avro artı KDV üzerinden verilmiş durumda. Buna göre araç başına 16,2 Avro tutarında garanti verilmiş durumda. İktidarın yanlış politikaları nedeniyle Türk Lirası’nın her gün değer kaybettiği bir süreçten geçiyoruz. Bugünkü kurla Çanakkale Köprüsü’nden araç başına geçiş için 460 lira tutarında garanti yükü bulunuyor. Dolayısıyla Çanakkale Köprüsü’nün bütçeye ek yük getirmemesi için günde 103 bin 500 aracın geçmesi gerekiyor” dedi.

Akın, şunları dile getirdi: “Bu gerçekler ortadayken 10 günlük bayram tatili döneminde Çanakkale Köprüsü’nden 173 bin aracın geçmesini başarı olarak sunmak vatandaşın aklıyla alan etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz köprü ve yollara değil, mantık dışı verilen garantilere işte bu yüzden karşıyız. Bu konuda yaptığımız çağrımızı yeniliyoruz: Döviz üzerinden verilen garantileri derhal Türk Lirası’na çevirin.”