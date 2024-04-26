Balkan vizyonu Buca’da konuşuldu

BirGün EGE

Buca Belediyesi düzenlediği konferansta Türkiye’nin Balkan vizyonunu masaya yatırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Buca Belediyesi, Buca Genç Rumeli Kanatlar ve Civar Köyleri Dayanışma Derneği, Balkan Strateji Geliştirme ve İş Birliği Derneği ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 21. Yüzyıl’da Türkiye’nin Balkan Vizyonu konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Büyük ilgi gören panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İl Başkan Yardımcılığı görevi sırasında yaklaşık dört yıl boyunca Balkan Masası İzmir Sorumlusu olarak yaptığı çalışmaları aktardı. Başkan Duman, “Balkan dernekleri ile ortaklaşa pek çok çalışmaya imza attık. Bizim için kardeş belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkiler çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz ki Buca’da insana dokunan projeleri hayata geçireceğiz. Bunun için de sivil toplum kuruluşları ve Bucalılar ile ortak hareket edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. İlhan Uzgel ise 1990’lı yılların Türkiye’nin belli bir coğrafyaya yönelik dış politikasının en başarılı olduğu dönem olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Bosna Hersek, Makedonya kısmen Kosova bu haliyle bir devlet olarak bulunuyorsa büyük ölçüde Türkiye’nin izlediği politika sonucudur. 1992 - 1995 Bosna, 1999 Kosova ve 2001 Makedonya sorunlarında müthiş katkı sağladı Türkiye. Sessiz sedasız, arka kapı diplomasisi ile. Ama hiçbir zaman bunun reklamını yapmadı” dedi. Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren benimsediği dış politikayı eleştiren Prof. Dr. Uzgel, bu politikaların ülkenin imajına zarar verdiğini sözlerine ekledi.