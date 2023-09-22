Barajlar alarm veriyor: İzmir’in suyu azalıyor!

BirGün EGE

İZSU İzmir’de bulunan 6 barajın eylül ayı itibariyle doluluk oranlarını paylaştı. Paylaşılan verilerde İzmir’in barajlarının doluluk oranlarında düşüş gözlemlenirken en çok su kaybeden baraj ise yüzde 12 ile Balçova Barajı oldu.

Diğer baraj doluluk oranlarına bakıldığında ise Gördes Barajı yüzde 4,8 ile en düşük su oranına sahipken, Güzelhisar Barajı ise yüzde 62,03 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu. İZSU tarafından paylaşılan eylül ayı baraj doluluk oranlarına bakıldığında İzmir’de bulunan barajların doluluk oranları geçen aya göre yaklaşık olarak yüzde 30 oranında azalma gösterdi. Tahtalı Barajı yüzde 34,79’dan yüzde 32,3’e, Balçova Barajı yüzde 28,76’dan yüzde 16,7’ye, Gördes Barajı yüzde 7,21’den yüzde 4,8’e, Ürkmez Barajı yüzde 28,63’ten yüzde 20,79’a Güzelhisar Barajı yüzde 65,36’dan 62,03’e ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 35,44’ten yüzde 28,2’ye düştü.