Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri 24 yaşında

BirGün / EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 24’üncüsünü düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı. Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma için katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 17 Kasım’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne ulaştırabilecek. Ödüller Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, Haber Fotoğrafı ve TV’de İzmir Kent Haberi olmak üzere 4 dalda verilecek.

Katılımcılar 5 Ağustos 2022 ile 5 Ekim 2023 arasında gazete, dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber ve haber fotoğrafı, televizyonda yayımlanmış görüntülü haberle yarışmaya başvurabilecek. Ödül tutarı 4 dalda birincilik için 25 bin lira olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk ile aynı kazada yaşamını yitiren gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 15 bin lira tutarında teşvik ödülü verilecek. Yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvurabilecek. Katılımcılar haber ve haber fotoğrafının yayımlandığı gazete ve derginin aslını www.izmir.bel.tr adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 17 Kasım saat 17.30’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne gönderebilir.