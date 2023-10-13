‘Başka Bir Siyaset Okulu’

BirGün EGE

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu (BBSO) Açık Oturum Serisi “Herkes Farklı Herkes Eşit” sloganı ile Efes Selçuk’ta başladı. Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Olof Palme International Center, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle hayata geçirilen etkinlik Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlendi.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve BBSO Direktörü Elmas Arus, Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin 2009’dan bu yana haksızlığa karşı mücadele eksenli bir anlayışla var olduğunu kaydetti. BBSO Danışmanı Ulaş Bayraktar da, Karşılıklı Saygı ve İnsan Hakları Politikası’nın her bireyin saygı gördüğü bir ortam oluşturduğunu belirtti.

Dr. Ezgi Bakçay’ın “Sanat ve Siyaset” atölyesiyle başlayan BBSO, Akademisyen Aylin Vartanyan Dilaver’in “Dışavurumcu Sanat Yoluyla Kaynaklarımızı Harekete Geçirmek” atölyesiyle sürdü. Okulun ilk günü, yönetmen Elmas Arus’un ödüllü belgeseli Buçuk’un gösterimi ve belgesel üzerine yapılan söyleşiyle sona erdi.