Başka türlü bir şey benim istediğim*

Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılının ilk yılında ezberleri bozmak istiyoruz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmeye çalışmayacağız. Memleketimizi iktidarın yanlış politikalarından kurtarmak için çalışacağız.

Özgür Özel - CHP Genel Başkanı

100 yıl önce “ateşi ve ihaneti görenlerin” yılmadan, yorulmadan yazdığı bir büyük destanla Cumhuriyetimizi kurduk. Bu büyük destanın 100’üncü yılında maalesef Cumhuriyetimizi kuran kadrolara layık bir gelişmeyi, bir büyümeyi, bir demokratikleşmeyi gerçekleştirememiş olmanın huzursuzluğu içindeyiz.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurucu kadrolarımızın bize hedeflediğinin çok gerisinde kaldık. Bu hedefe yaklaşamamış olmamız bir yana, 6 Şubat depremlerinin acısını, geride kalanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamış olmanın utancını yaşadığımız bir yılı bitirdik.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. 28 Mayıs seçimlerinin ardından en az 40 yıldır memleketimize ve halkımıza sirayet etmiş umutsuzluğun, yılgınlığın ve yorgunluğun en yüksek seviyeye ulaştığını hissettik. Edip Cansever’in ifade ettiği gibi adeta “dağılmış pazar yerlerine” benzemişti memleketimiz. Bu yılgınlığı aşabilmek için çok çaba sarf ettik. Yurttaşlarımıza onları anladığımızı, onların hislerini paylaştığımızı, onlarla duygudaş olduğumuzu anlatmaya çalıştığımız koca bir yaz geçirdik.

Şimdi üzüntülerimizi, hayal kırıklığımızı hep birlikte telafi etme zamanı. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılının ilk yılında ezberleri bozmak istiyoruz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmeye çalışmayacağız. Memleketimizi iktidarın yanlış politikalarından kurtarmak için çalışacağız. Bizden başka inanabileceği, güvenebileceği birileri olmayan, yoksul ve kimsesiz Anadolu halkını bizimle beraber doğru bildiğimiz yolda yürümeye davet ediyoruz.

2023 kötü bir yıl oldu. 21 yıldır ülkemiz laikliği aşındıran, kurucu ilkelerimizi değersizleştiren, medeniyet yolculuğumuzu sekteye uğratan bir iktidar tarafından yönetiliyor. Bizler, 2024 yerel seçimlerinde tüm yurttaşlarımızı, başta Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne ülkemiz iyi olsun diye oy vermiş yurttaşlarımızı, Cumhur İttifakı iktidarına sarı kart göstermeye ve kentlerimizi iyi yönetecek adaylarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ancak şüphesiz 2024’ü sadece bir yerel seçim yılı olarak görmüyoruz. Bavullarını kafalarında toplamış ilk fırsatta ülkemizi terk etmek isteyen gençlerimize umut vereceğimiz bir yıl olacak, 2024. Emeği sömürülen beyaz, gri, mavi yakalı emekçilerle birlikte onların haklarını arayacağımız bir yıl olacak. Haksız yere cezaevinde tutulan aydınları ve siyasetçileri yalnız bırakmayacağımız bir yıl olacak. 2024, iktidarın sivil toplum kuruluşu olarak gördüğü cemaat/tarikat adı altındaki yapıların çocuklarımızın geleceğini tehdit etmesine izin vermeyeceğimiz bir yıl olacak.

100 yıl önce Nazım Hikmet’in ifadesiyle “zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri olmayanların” torunlarına 100 yıl önceki kadar cesur, 100 yıl önceki kadar kararlı, 100 yıl önceki kadar özgüvenli, 100 yıl önceki kadar inançlı kadrolarla öncülük edeceğimiz bir yıl olacak, 2024.

Bizler Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında doğru bir yola çıktık. Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla adalet için bu yola çıktık. Özgürlük, adalet ve demokrasi taleplerini dile getiren yurttaşlarımızın sesini duyurmak için yola çıktık.

“İnsan yaşadığı yere benzer / O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer / … / Hasretine, yalanına benzer / Anısı işsizliktir / Acısı bilincidir / Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan / Gülemiyorsun ya, gülmek / Bir halk gülüyorsa gülmektir”

“İnsanın insana kulluğunu yok etmek” için çıktığımız bu yolda; sadece bir avuç varlıklının değil, sadece kodamanların değil, sadece sırtı pek olanların değil, sadece ensesi kalın olanların değil, tüm halkımızın birlikte gülebileceği bir memleket yaratmak için davetimiz tüm yurttaşlarımızadır.

*Can Yücel