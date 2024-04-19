Başkan Mutlu sokakta halkla

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan Bayramı’nın hemen ardından sahaya inerek esnaf ve yurttaşın hem geçmiş bayramını kutladı hem de hayırlı işler dileğinde bulundu ve halkın taleplerini dinledi.

Mahir KANAAT

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, üç gün süren bayramın hemen ardından ilk ziyaretine esnafla başladı. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasından yürüyerek Anafartalar Çarşısı’na giden Başkan Mutlu, ilk olarak Tarihi Basmane Karakolu’nda ziyaret etti ve Polis Haftası’nı kutladığı memurlara iyi nöbetler dileğinde bulundu. Ardından Tarihi Altınpark Kıraathanesi’ne geçen Mutlu, yurttaşlarla ve bölge esnafıyla bayramlaştı.

Sıcak ve samimi karşılanan Mutlu’yu karşılarında gören esnaf seçimi kazanmasından ötürü kutlayarak başarılar diledi. Anafartalar Caddesi boyunca esnafın istek ve önerileri dinleyen Mutlu, tüm sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını ifade ederek, bölgedeki gerek metruk yapıların, gerekse yolların temizliğinin bir an önce yapılması için talimat vereceğini söyledi.

ADIM ADIM SOKAKTAYIZ

Anafartalar Caddesi’nin ardından Havra Sokağı’na ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na yürüyen Mutlu, tüm esnafla kucaklaştı. Tebrik ve başarı dileklerini kabul eden Mutlu, sık sık esnaf ve vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

5 km’lik bir alana yayılan dünyanın en büyük çarşılarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın simge camilerinden olan Başdurak Camii’nin altında yer alan dükkânları ziyaret eden Başkan Mutlu’ya, meydanda bulunan şadırvan çevresinin ışıklandırmasının artırılması talebinde bulunuldu. Akşam saatlerinde hem kolaylıkla alışveriş yapılabilmesi hem de güvenlik açısından ışıklandırmanın yetersiz olduğunu ileten esnafa çözüm sözü veren Mutlu, bayramın hemen ertesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı çok canlı bulduğunu ve bunun sevindirici olduğunu belirterek, “Esnafın ve vatandaşın daha rahat koşullar altında alışveriş yapabilmesi, akşamları da çarşının yaşatılması için elimizden geleni yapacağız. Gerekli aydınlatılmanın yapılması için talimat vereceğim. Çalışmak için ilk adımı attık. Sorunları, istek ve şikâyetleri yerinde öğrenmek ve tespit etmek adına sık sık Konak’ın her yerini adım adım dolaşacağız. Dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı ve Konak’ı el birliği ile kalkındıracağız. Esnaf ve vatandaşla Konak için birlikte beş yıl omuz omuza çalışacağız” dedi. Mutlu, Milli Kütüphane Caddesi’nde yer alan Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’nde mesai yapan polislerin de haftasını kutlayarak gezisini noktaladı.