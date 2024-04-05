Başkanlar gelecek için toplandılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, yeni seçilen ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Beklentiler ve ileriye dönük çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, CHP’den seçilen ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Tugay, mevcut durumun tespiti ve ileride yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, mazbataların alınmasının ardından tüm ilçe belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yapılacağını belirtti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tugay, “Bunu ön koordinasyon toplantısı gibi değerlendirebilirsiniz. Mazbataları alıp başladıktan sonra resmi olarak tüm ilçe belediye başkanlarımızı davet edeceğiz. Herkes çok istekli, biran önce çalışmaya başlamak ve vaatlerini gerçekleştirmek istiyor. Kampanya sürecinde halkla çok iyi ilişki kurduk, devamını da getireceğiz. Birlik ve beraberliğimizle, uyumlu çalışmamızla vatandaşlarımızın iyi bir belediyecilik hizmeti almasını sağlayacağız” dedi. Tugay, mazbatayı aldıktan sonra ilk olarak hızlı eylem planı kapsamındaki işlerin hayata geçmesi için talimat vereceğini söyledi.