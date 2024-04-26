Bayındır 25. Uluslararası Çiçek Festivali başladı

BirGün EGE

Çiçekçiliğin başkenti olan Bayındır, sadece ilçe üreticilerine değil ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Bayındırlı çiçek üreticileri festivalde ilçelerini en güzel şekilde tanıtabilmek için titizlikle çalışmaya devam ediyor. Geride kalan 25 yılda Bayındır, Türkiye’nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri haline gelirken Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali de ülkenin dünyaya açılan pencerelerinden biri oldu. Üreticiler yüzlerce çeşit çiçekle oluşturdukları sergilerinde hem ülkenin değişik yerlerinden gelen ziyaretçileri mest ediyor hem de ürünlerini pazarlama imkânı buluyor.

25’inci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, 25 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de Bayındır Şehir Stadyumu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Festival süresince performans sanatçıları, halk oyunu ekiplerinin gösterileri devam edecek. Alanı ziyarete gelenler, hazırlanan fotoğraf çekim alanında 25'inci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’ni ölümsüzleştirebilecekler.

Festival kapsamında 25 Nisan Perşembe akşamı Grup Tahta Bavul sahne aldı. 26 Nisan Cuma akşamı ise Türk Müziğinin sevilen grubu Sakiler, 27 Nisan Cumartesi günü de Türk Pop Müziğinin güçlü ismi İrem Derici Şehir Stadyumu’nda sahne alacak. Stadı dolduracaklara unutulmaz bir akşam yaşatacak olan konserler ve diğer tüm etkinlikler Bayındır Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacak.