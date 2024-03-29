Bayraklı’da kreş sayısı artacak

BirGün EGE

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, seçim çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Kentin pazarlarını, esnafını ve kahvehanelerini ziyaret ederek projelerini anlatan CHP’li İrfan Önal, halktan da olumlu dönüşler alıyor.

Çay Mahallesi’nde esnaf ve yurttaşlarla buluşan İrfan Önal, “Kreş sayımızı artıracağız, kadının toplumsallaşması ile ilgili en büyük çalışma buradan geçiyor. Dezavantajlı mahallelerimizde kadınlarımızın bizden bu beklentileri var. Kadın evleri ile kadınlar için sosyalleşme ve spor imkânları artırılacak. Sözünü veriyoruz; evdeki kadınlar ile aktif iş hayatında olanların sosyalleşebildiği projelerimiz var. Üreten kadınlarla ilgili kadın kooperatiflerinin üretimini artıracağız. Ürün çeşitliliğini geliştireceğiz. Pazar yerlerimizi geliştireceğiz. Her konuda kadınlarımızın yanlarında olacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratacaklarını vurgulayan Önal, “İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıdan dolayı maddi olanakları yetersiz olan öğrencilerimiz dershanelerden uzak kaldılar. Bunun yanında biz belediye olarak dershanecilik hizmetlerimizi veriyoruz. Gençlerimizin daha fazla eğitim imkânı alabilmeleri için yanlarında olacağız” dedi.

Yurttaşlarla sohbet eden İrfan Önal, ağırlaşan ekonomik koşullara değinerek şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” diye konuştu.