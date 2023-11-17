Bayraklı’da tüm sokaklar yeni baştan yenileniyor

BirGün EGE

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Manavakuyu’da asfalt serimlerini, kilit parke ve kaldırım onarımlarını yerinde inceleyen Başkan Sandal, parklardaki eksiklerin giderilmesi, spor alanlarının yenilenmesi talimatını da verdi.

Vatandaşlar ve esnafla da sohbet eden Başkan Sandal, talep ve önerileri dinledi. Yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerinde de memnuniyet yarattı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklımızın her yerinde büyük çalışmalar yürütüyor, cadde ve sokaklarımızdaki eksikleri bir bir gideriyoruz. Yollarıyla, parklarıyla ve sosyal yaşam alanlarıyla vatandaşlarımıza daha modern Bayraklı sunmayı hedefliyoruz. Bunun için her mahallede her sokakta çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.