Bayraklı’da Türkiye’ye örnek dayanışma

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi, sosyal desteklerini artırarak dikkat çekici bir dayanışma örneği sergiledi. Belediye ekipleri, son 4,5 yılda 120 bin gıda paketi dağıttı. Fazla Gıda Derneği iş birliğiyle de 365 bin 500 paket gıda yardımı sağlandı. Bin haneye beyaz eşya, mobilya, mutfak malzemesi ve ikinci el ev eşyası desteğinde bulunuldu, bin 500 hanenin ısınma ve aydınlatma sorunları giderildi. Kış aylarında 17 bin 500 battaniye, yorgan, yastık, uyku tulumu, 10 bin adet giyecek ve ayakkabı, 12 bin kırtasiye ürünleri ve oyuncak dağıtıldı. 135 öğrenciye burs desteğinde bulunuldu, 658 haneye alışveriş kartı verildi, 500’e yakın öğrenciye tablet dağıtıldı. Son 4,5 yılda 9 bin engelli vatandaşın hastaneye veya kamu kurumlarına ulaşımı için destekte bulunan ekipler, engelli vatandaşlara ayrıca 56 bin öğün de yemek ulaştırdı. 3 bin 500 haneye taziye paketi, bin ilk ve ortaokul öğrencisine de aylık 300 lira değerinde beslenme kartı temin edildi. Sosyal yardımların yeni yılda da hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Biz yola çıkarken ‘Bayraklı’da kimse yatağa aç girmeyecek’ dedik ve bu sözümüzü tuttuk. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma örnekleriyle Bayraklı’daki her haneye, her aileye dokunduk ve yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.