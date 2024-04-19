Bayraklı’da yurttaşın talebi dinleniyor

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla ortaya çıkabilecek sinek ve haşerat sorununa karşı önlem almak için çalışma başlattı. Bu kapsamda yurttaşların talep ve önerilerini de dikkate alan ekipler, anında çözümlerle ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı.

Bu kapsamda mesai saatleri dışında olmasına rağmen belediyeye ulaşan Soğukkuyu Mahallesi sakini Gülferi İnanç’ın bölgedeki parkta ilaçlama talebine anında yanıt veren ekipler, sinek, böcek ve haşerelere karşı dezenfekte çalışması yaptı. İnsan yoğunluğunun olduğu her alanda belirli periyotlarda dezenfekte çalışmalarının süreceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Toplum sağlığı önceliğimiz ve bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikâyetleri bizim için çok önemli. Bu kapsamda gelen her talebe en hızlı ve kalıcı çözümler getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.